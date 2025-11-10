Se realizó la última Asamblea del año del Consejo Provincial de Discapacidad

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizó en Puerto Madryn la 60º Asamblea del Consejo Provincial de Discapacidad (COPRODIS), un espacio en el que referentes e integrantes de organismos provinciales, municipios, organizaciones de la sociedad civil y el personas con discapacidad, trabajaron de manera conjunta para el fortalecimiento de las políticas públicas de accesibilidad e inclusión.

La apertura del encuentro, que se desarrolló en el Bingo Municipal de la localidad portuaria, fue encabezada por la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena; el intendente local, Gustavo Sastre; y la representante de la Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad, Micaela Ávila, entre otros.

Una prioridad del Gobierno Provincial

En la ocasión, la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, indicó que “para este Gobierno Provincial es una prioridad acompañar a las personas con mayores vulnerabilidades”, destacando que en tal sentido el Consejo Provincial de Discapacidad “es un espacio de construcción fundamental”, puesto que remarcó “reúne a referentes de toda la provincia, para proteger a los que más lo necesitan”.

Además, la funcionaria de la Secretaría de Salud provincial sostuvo que el abordaje integral de la discapacidad “no es algo que solo involucra al sistema de salud, sino que también requiere del aporte conjunto de todos los organismos públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales”.

Espacio de construcción colectiva

Por su parte, la representante de la Dirección Provincial de Atención Integral de la Discapacidad, Micaela Ávila, celebró la concreción de la tercera y última asamblea del COPRODIS del año, y resaltó que se trata “de un espacio de construcción colectiva, en el que trabajamos en el desarrollo de políticas que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en los distintos territorios”.

Para ello, remarcó “cada uno de los participantes aporta a este trabajo, que entendemos que es una corresponsabilidad y que se hace en conjunto”, expresó Ávila.

Amplia agenda

La 60º Asamblea del COPRODIS fue organizada por la Secretaría de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial de Atención Integral de las Personas con Discapacidad, y la Municipalidad de Puerto Madryn, con el apoyo de la empresa Aluar y la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Puerto Madryn (CAMAD).

A su vez, durante la asamblea hubo distintas actividades, como la presentación de informes de gestión, propuestas de organizaciones civiles de la sociedad local, aportes de los Consejos Municipales de Discapacidad, novedades del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y propuestas de accesibilidad educativa en niveles de educación superior, entre otras.

También se llevó adelante el habitual trabajo de las comisiones (de Trabajo, Empleo, Salud, Legislación, Cultura, Deportes y Turismo), para revisar acciones pendientes, analizar avances y obstáculos, y definir los objetivos para el año 2026.

Al finalizar las jornadas, se proyectó para 2026 cumplir con las tres asambleas anuales del COPRODIS establecidas por reglamento.

R.G.