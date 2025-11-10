19°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Hoy lunes concluyen las inscripciones del "Desafío del Infante"

La tercera edición de la competencia ya cuenta cono el doble de participantes que el año anterior. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde la Unidad Regional, los oficiales de Infantería junto a Carolina Pauli, invitaron a la tercera edición del “Desafío del Infante”. 

 


“Una carrera con obstáculos que será realizada el día sábado 15 de noviembre, a las 10 de la mañana, en la Laguna Willmanco, el predio del Ejército”, especificaron.

 


De dicha competencia pueden participar agentes de las fuerzas y ya hay una gran convocatoria: “Van a participar distintas fuerzas de nuestra ciudad y también Policía Federal, Servicio Penitenciario, vienen equipos de Rawson, la Policía Aeroportuaria, algunos equipos de Gaiman, Trelew”, detallaron.

 


Integración de fuerzas y salir de la rutina policial: “La verdad que es un desafío en lo que buscamos una integración, salir de la rutina y actividad física que es bueno también para todo lo que es un despeje de la cabeza en las actividades propias que tenemos en algunos momentos nos demandan situaciones de estrés”.

 


La competencia ya cuenta con 150 corredores inscriptos, el doble que el año anterior: “Es un logro importante porque la última edición, la inscripción fue de aproximadamente 60 participantes, en esta oportunidad doblamos ese número. 

 


El día de hoy se cierra la inscripción: “Es una actividad que va a estar contando también con la participación de los aspirantes agentes, va a haber puestos de hidratación, se les va a proveer un kit, y remera, van a tener también fruta, una integración de todas las fuerzas también es importante porque todos trabajamos en pos de la seguridad en distintas ramas y entonces el afianzar las relaciones a nosotros nos genera un beneficio para el día de mañana todos trabajar y conocernos”.
 

 

 

https://www.instagram.com/desafio_del_infante2025?igsh=d21zbWlhZ2RiaHg0&utm_source=qr
