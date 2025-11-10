Ya tiene fecha y artistas confirmados la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026

Después de un año marcado por la emergencia ígnea que obligó a suspender la edición 2025, la Fiesta Nacional del Lúpulo vuelve a El Bolsón con renovado espíritu y una interesante grilla artística.

La 48ª edición se llevará a cabo del 19 al 22 de febrero de 2026, con entrada libre y gratuita.

El Escenario Mayor contará con las presentaciones de Emanero, Nonpalidece y La Beriso, tres grandes nombres de la música nacional que compartirán espacio con artistas locales y regionales.

La celebración ofrecerá además un amplio patio cervecero, feria de productores y emprendedores, propuestas gastronómicas y el tradicional gran bingo.

O.P.