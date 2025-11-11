15°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 11 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
11 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Quirófano Móvil sigue recorriendo Esquel

El servicio municipal se encuentra esta semana en la sede vecinal del barrio Buenos Aires. Atiende martes, miércoles y viernes desde las 8:00 hs, promoviendo el cuidado responsable y la salud de las mascotas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Quirófano Móvil Municipal continúa acercando su servicio gratuito de castración y desparasitación a los distintos barrios de Esquel, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al bienestar animal.

 

Durante esta semana, el equipo se encuentra trabajando en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, donde los vecinos pueden acercarse con sus perros y gatos los martes, miércoles y viernes desde las 8:00 hs.

 

La campaña se desarrolla bajo el lema “Cuidar es querer”, recordando que tener una mascota también implica responsabilidad, respeto y compromiso.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Club Don Bosco recibió un predio de dos hectáreas
2
 QEPD Daniel Roberto Ledesma
3
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
4
 Arrojó la camioneta a un barranco con su mujer adentro y sin el cinturón: murió en el acto
5
 Homicidio Agravado por Arma: Jurado Popular juzgará el crimen de José Marcelo Colemil
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -