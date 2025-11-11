El Quirófano Móvil sigue recorriendo Esquel

El Quirófano Móvil Municipal continúa acercando su servicio gratuito de castración y desparasitación a los distintos barrios de Esquel, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al bienestar animal.

Durante esta semana, el equipo se encuentra trabajando en la sede vecinal del barrio Buenos Aires, donde los vecinos pueden acercarse con sus perros y gatos los martes, miércoles y viernes desde las 8:00 hs.

La campaña se desarrolla bajo el lema “Cuidar es querer”, recordando que tener una mascota también implica responsabilidad, respeto y compromiso.

R.G.