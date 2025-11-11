Eluney, la nena de 8 años del corazón débil que da batalla para seguir viviendo

Eluney Toledo tiene ocho años, es de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz y está internada en el Hospital Militar en la Ciudad de Buenos Aires, sin cobertura de obra social y con una afección renal ya incurable que, además, le provoca complicaciones en el corazón y los pulmones.

Hasta hace muy poco tiempo, Eluney llevaba la vida normal de una niña de su edad, con numerosas actividades: alumna de la Escuela Primaria N° 61 de Río Gallegos y apasionada del deporte, practicaba gimnasia artística, gimnasia deportiva y fútbol.

“El año pasado empezó con fuertes dolores de cabeza y vómitos. Este mes volvió con los mismos síntomas y fue llevada cinco veces a la guardia pediátrica. En una ocasión quedó en observación y le hicieron estudios, pero los dolores no paraban”, contó su abuela, Blanca Low.

Después de aquellos estudios, dos semanas más tarde, Eluney comenzó a sentir dolores en la espalda y la cintura, perdió el apetito y debió ser internada nuevamente, en el Hospital Regional de la capital santacruceña. “Ya tenía un pulmón comprometido, los riñones con líquido y una insuficiencia cardíaca y renal bastante complicada”, recordó Blanca.

En esta ocasión, directamente fue ingresada y atendida por los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital. “Gracias a ellos, mi nieta está viva -valoró la abuela de Eluney-. Recibió una atención impecable en terapia intensiva pediátrica”.

De todos modos, debido a la gravedad del cuadro, la nena fue derivada al Hospital Militar, en Capital Federal, y desde entonces permanece internada allí, a la espera de un nuevo traslado a un centro de salud especializado.

“Está compensada, recibe medicación para el corazón, los riñones y la presión. Los especialistas la están tratando y seguimos esperando el cambio de hospital”, contó su abuela.

En Buenos Aires, quien acompaña a Eluney es su mamá, Cintia Toledo, una trabajadora estatal de Santa Cruz que se enfrenta con un obstáculo adicional: no cuenta con cobertura médica asistencial, ya que su alta en la obra social aún no fue procesada.

“La están peleando con toda la fuerza y la fe”, afirmó Blanca. También destacó el apoyo de la comunidad desde que, urgida por conseguir el dinero para sostener la internación, el tratamiento y los traslados y alojamiento en Buenos Aires, la familia de Eluney comenzó a

De este modo lograron juntar algo más de un millón de pesos: 378 mil mediante una tómbola y otros 678 mil a través de una venta de pizzas. Con la colaboración de la gente de Río Gallegos, habrá también eventos solidarios para seguir ayudando a la niña.

Este sábado 15 de noviembre a la medianoche (cambió la fecha prevista originalmente, que era el domingo 16) se realizará un recital a beneficio, con Etiqueta Negra, la banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en Pueblo Chico (avenida Parque Industrial 623).

El sábado 22 de noviembre habrá otro show, con Luna Cubana y Son Latino, en el restaurante Lo de Bianca, ubicado en el Paseo de los Arrieros, la colectora de la avenida 17 de Octubre (Ruta Nacional 3) en la zona urbana de Río Gallegos.

Blanca también dio a conocer el alias TOLEDO.ELUNEY para que aporten allí quienes puedan y quieran hacerlo. “Nos confirmaron que Eluney tendrá un tratamiento largo en Buenos Aires, así que vamos a seguir haciendo todo lo posible para acompañarlas”, completó la abuela de la niña.