Alumnas de la Escuela 713 ganaron en el Festival de Cine de Puerto Madryn

Estudiantes de la Escuela N° 713 ganaron el premio al "mejor videominuto de escuelas secundarias" del Festival Internacional de Cine de Puerto Madryn con el proyecto "Cuidemos el agua".

Ayelén Bujer, Amira Curiñanco, Pía Cergneux, Naiara Gómez, Ludmila Lukocevicius y Oriana Netchovitch de 6to 1era Humanidades son las flamantes ganadoras y, en diálogo con Red43, comentaron: "En la materia que nos tocó hacer este proyecto fue Problemáticas contextualizadas de las Ciencias Naturales y nos dividimos en grupo. Nosotras nos quisimos centrar en el cuidado del agua, no sabíamos bien qué hacer de primera pero después dijimos lo grabamos en la escuela aprovechando las horas libres. Grabamos algunos clips como desperdiciando el agua para tener diferentes situaciones y después conectamos con videos del lago y del mar".

El objetivo fue mostrar: "Lo lindo que es el paisaje con el agua y que no está bueno que se desperdicie, quisimos concientizar con eso y mostrar cómo son los paisajes de acá también. No pensamos que íbamos a llegar tan lejos pero nos alegra un montón haber tenido un reconocimiento por haber hecho ese video".

"Es muy loco cómo no nos damos cuenta que desperdiciamos una cantidad de agua increíble. Como el video viene de adolescentes como nosotras por ahí llega un poco más", reflexionaron esperanzadas.

