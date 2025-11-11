15°
16° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 11 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina ExpoCOOP 2025,
11 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Llega ExpoCOOP 2025, el encuentro de la economía social y solidaria

Convocan a cooperativas, asociaciones y organizaciones de Chubut y Río Negro a participar del evento que reunirá stands, talleres, paneles y espectáculos el 20 y 21 de diciembre. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Federación de Cooperativas de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina (FESSCA) anunció la realización de la ExpoCOOP 2025.

 

El encuentro se llevará a cabo los días 20 y 21 de diciembre en la ciudad de El Bolsón, con una variada programación que incluirá espacios de exposición al público, talleres, paneles temáticos y espectáculos artísticos y musicales.

 

Desde la organización señalaron que la ExpoCOOP busca visibilizar el trabajo de las cooperativas y organizaciones sociales, fortalecer los lazos entre los distintos actores del sector y promover la comercialización directa de productos y servicios.

 

 

Cada entidad participante podrá contar con un stand propio, donde tendrá la posibilidad de difundir sus actividades, mostrar sus producciones y vender al público. Además, durante las jornadas se desarrollarán talleres de formación, charlas sobre economía solidaria y presentaciones culturales.

 

La FESSCA informó que las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre, a través del formulario disponible en este enlace.

 

Para consultas o más información, las y los interesados pueden comunicarse al 294 421-0393.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Club Don Bosco recibió un predio de dos hectáreas
2
 QEPD Daniel Roberto Ledesma
3
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
4
 Arrojó la camioneta a un barranco con su mujer adentro y sin el cinturón: murió en el acto
5
 Homicidio Agravado por Arma: Jurado Popular juzgará el crimen de José Marcelo Colemil
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -