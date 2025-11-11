Llega ExpoCOOP 2025, el encuentro de la economía social y solidaria

La Federación de Cooperativas de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina (FESSCA) anunció la realización de la ExpoCOOP 2025.

El encuentro se llevará a cabo los días 20 y 21 de diciembre en la ciudad de El Bolsón, con una variada programación que incluirá espacios de exposición al público, talleres, paneles temáticos y espectáculos artísticos y musicales.

Desde la organización señalaron que la ExpoCOOP busca visibilizar el trabajo de las cooperativas y organizaciones sociales, fortalecer los lazos entre los distintos actores del sector y promover la comercialización directa de productos y servicios.

Cada entidad participante podrá contar con un stand propio, donde tendrá la posibilidad de difundir sus actividades, mostrar sus producciones y vender al público. Además, durante las jornadas se desarrollarán talleres de formación, charlas sobre economía solidaria y presentaciones culturales.

La FESSCA informó que las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre, a través del formulario disponible en este enlace.

Para consultas o más información, las y los interesados pueden comunicarse al 294 421-0393.