“Llegó a la agencia sin saber que era millonario”: Apareció el ganador del Quini 6 en El Bolsón

La historia tuvo un final feliz. Luego de casi dos semanas de incertidumbre, el ganador del Quini 6 más grande de la historia rionegrina apareció justo a tiempo, en el último día del plazo legal de 15 días corridos para reclamar su premio.

El cupón fue jugado en la Agencia Oficial N°64, en pleno centro de El Bolsón, y acertó los seis números del sorteo Tradicional del 28 de octubre: 43, 42, 36, 39, 11 y 29.

Desde Lotería de Río Negro confirmaron que el premio neto de $1.710.687.323 ya fue acreditado en la cuenta del ganador bajo estrictos protocolos de seguridad, preservando su identidad por razones de confidencialidad.

“Llegó a la agencia sin saber que era millonario”

La agenciera Cecilia Aleuy, propietaria del local donde se vendió el boleto, contó que el hombre se presentó como cualquier otro día, para controlar sus números y hacer una nueva jugada con la misma combinación que utiliza hace más de diez años.

“Él llegó sin saber nada. Escuchó en la radio que había un nuevo millonario en El Bolsón, pero no había podido venir antes porque tuvo problemas con el auto. Cuando mi empleada le pidió pasar a la oficina y le contamos, casi se desmaya. No lo podía creer”, relató Aleuy.

La dueña del local agregó que el afortunado no atravesaba un buen momento económico. “Había tenido problemas con su auto, su esposa le ayudó a pagar la tarjeta… así que este premio le viene muy bien. Le quedaron limpios unos $1.710 millones”, contó.

Un hecho histórico para Río Negro

Desde Lotería de Río Negro celebraron que el premio haya quedado en la provincia y remarcaron la transparencia del sistema y la emoción que genera cada sorteo.

El pozo récord de más de $2.372 millones marca un antes y un después en la historia de los juegos de azar en la provincia, siendo la cifra más alta jamás entregada en Río Negro.

El dato

Sorteo: 28 de octubre de 2025

Agencia N°64: Sarmiento 2388, El Bolsón

Números ganadores: 43 - 42 - 36 - 39 - 11 - 29

Premio total: $2.372.600.000

Monto neto acreditado: $1.710.687.323

Una historia que quedará en la memoria

La aparición del ganador, justo antes de que venciera el plazo, puso fin a una “novela” que llenó de esperanza a los vecinos de la Comarca Andina y mantuvo en vilo al país.

El hombre que por años jugó los mismos números cambió su destino para siempre, sin haberlo imaginado siquiera al entrar esa mañana a la agencia.

O.P.