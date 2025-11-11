Dos localidades sin luz este miércoles: cuáles y a qué hora

El Gobierno del Chubut anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará este miércoles 12 de noviembre a las localidades de Epuyén y Cholila.

Según se informó oficialmente, la interrupción del servicio está prevista entre las 14 y las 16 horas y responde a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del suministro.

Solicitan tomar precauciones durante el horario del corte.

O.P.