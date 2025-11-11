15°
Martes 11 de Noviembre de 2025
RED43 comarca-andina
11 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Dos localidades sin luz este miércoles: cuáles y a qué hora

El Gobierno del Chubut informó que el servicio se interrumpirá este miércoles por la tarde en dos localidades cordilleranas por tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Por Redacción Red43

El Gobierno del Chubut anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará este miércoles 12 de noviembre a las localidades de Epuyén y Cholila.

 

 

Según se informó oficialmente, la interrupción del servicio está prevista entre las 14 y las 16 horas y responde a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del suministro.

 

 

Solicitan tomar precauciones durante el horario del corte.

 

 

 

 

O.P.

 

