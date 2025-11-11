11°
Martes 11 de Noviembre de 2025
El Bolsón
11 de Noviembre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Accidente en pleno centro: Un motociclista resultó herido tras chocar con un auto

El hecho ocurrió este lunes por la noche. Un motociclista fue trasladado al hospital con una posible fractura expuesta en la pierna izquierda.
Por Redacción Red43

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 21 horas del lunes en una de las esquinas más transitadas de El Bolsón, cuando un auto y una moto colisionaron sobre Avenida San Martín y Dorrego.

 

Según informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, al arribar al sitio con el móvil de rescate, el personal del hospital y de la Policía ya se encontraba asistiendo a los involucrados. Los bomberos se sumaron a las tareas de apoyo sanitario y seguridad.

 

El conductor de la moto fue trasladado al Hospital de Área de El Bolsón con una posible fractura expuesta en la pierna izquierda, mientras que el automovilista resultó ileso.

 

 

Tras la atención médica, el equipo de Bomberos trabajó en la verificación de una pérdida de combustible en el rodado menor.

 

En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios, personal hospitalario y efectivos policiales.

 

 

 

 

O.P.

 

