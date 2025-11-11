Fueron a un camping y discutieron: la mató a golpes y enterró el cuerpo en la arena

Débora Bulacio, la mujer de 38 años que había sido vista por última vez el sábado por la noche, tras mantener una pelea con su pareja en un camping de Necochea, fue hallada muerta este martes, según confirmaron fuentes de la investigación.

El fiscal del caso, Walter Pierrestegui, detalló que “el cuerpo de la víctima estaba vestido y enterrado” y adelantó que la autopsia se realizará esta tarde (martes), aunque los análisis preliminares indicarían que la mujer habría recibido golpes.

“Teníamos indicios del triste final del caso. Se le ofreció al detenido hacer una pericia psicológica y se negó. Pero entregó su celular desbloqueado. No fueron solamente las cámaras lo que nos llevó al resultado”, agregó el funcionario judicial.

El hallazgo se produjo en los alrededores de un lago que se encontraba al lado del camping al que había ido la pareja. Por el crimen fue detenido el novio de Débora, Ángel Andrés Gutiérrez (32), quien ya fue indagado por el fiscal.

Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad habrían permitido reconstruir el momento en el que el acusado arrastraba una bolsa negra hacia la zona donde se halló el cuerpo, durante la madrugada del domingo. Estaba enterrado en la arena.

Los primeros rastrillajes, realizados en una playa ubicada en las cercanías del camping, permitieron hallar la carpa que había utilizado la pareja, donde detectaron manchas de sangre. En la zona lindera a la costa, rodeada de un bosque frondoso, también se descubrieron señales de arrastre en el suelo y un alambre perimetral que había sido cortado.

Esos indicios se sumaron a los datos aportados por testigos, quienes —según informaron medios locales— señalaron que escucharon una fuerte discusión durante el sábado por la noche. Horas más tarde, cerca de las 8.30 del domingo, el acusado se habría retirado solo del camping.

El sereno del lugar también sumó información: dijo que le llamó la atención que el novio se fuera solo y que la mujer nunca pasó por el puesto de control del camping para registrar su salida.

Fue la familia de la mujer la que denunció su desaparición, luego de perder contacto con ella desde el sábado. "Mamá nunca me contaba mucho cómo era su relación, pero yo me enteraba que por ahí se peleaban y ya no estaban juntos y después volvía de cursar a mi pueblo y ella me decía que estaba con él", contó Tania, hija de Débora. Además, detalló que el detenido tenía antecedentes por violencia de género vinculados a una pareja anterior.