Clima: Esquel con una máxima de 16°C, lluvias débiles y viento

La jornada comenzará con 7°C y nubes, pero por la tarde habrá lluvia débil (hasta 0.4 mm) y fuertes ráfagas del Oeste. Por la noche, la temperatura descenderá hasta los 9°C.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pronóstico del tiempo para mañana, martes 11 de noviembre, en Esquel anticipa una jornada de notable inestabilidad, con la presencia de viento fuerte y lluvias débiles a partir de la mañana.

 

El día comenzará con cielos con nubes y claros, con temperaturas frescas que oscilarán entre los 7°C y 9°C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Los vientos serán leves del Noroeste y Oeste (entre 4 y 23 km/h).

 

La situación meteorológica cambiará drásticamente a partir de las 11:00 horas con la llegada de la inestabilidad:

 

  • Lluvia Débil: Se espera lluvia débil con una probabilidad del 30% a partir de las 11:00 horas y durante la tarde. Se pronostican 0.4 mm de precipitación en el punto máximo de la tarde.

     

  • Aumento de Temperaturas: La máxima del día alcanzará los 16°C alrededor de las 14:00 horas, con una sensación térmica de 16°C.

     

  • Vientos Intensos: El viento se incrementará notablemente, siendo del Oeste y alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h a las 17:00 horas. Las ráfagas serán fuertes durante toda la tarde, con velocidades de hasta 55 km/h a las 14:00 horas.

     

La inestabilidad comenzará a ceder al caer la tarde. A partir de las 20:00 horas, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas que descenderán a 11°C y 9°C. El viento mantendrá su intensidad, con ráfagas de hasta 55 km/h.

 

