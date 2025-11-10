Tres viviendas fueron arrasadas por el fuego durante el fin de semana

El fin de semana dejó una seguidilla de incendios en distintos puntos de El Bolsón.

Según informó el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, el primer siniestro se registró en la madrugada del sábado, alrededor de las 2 am, en Loma del Medio (Callejón Raúl Mansilla). Al arribar las primeras dotaciones, la estructura de madera de 6x4 metros ya se encontraba completamente tomada por las llamas.

“Se trabajó intensamente para extinguir el fuego, pero la vivienda sufrió pérdidas totales”, indicó Navarro. No hubo personas heridas.

Horas más tarde, cerca de las 9 de la mañana del sábado, se produjo otro incendio en calle O´Higgins, donde las llamas afectaron el 80% de la vivienda.

El operativo demandó el trabajo de tres dotaciones y contó con apoyo de personal policial.

Ya el domingo, alrededor de las 4:20 de la madrugada, se reportó un incendio en una vivienda de calle Saavedra 2719, que fue rápidamente controlado. El fuego se concentró en el baño y el resto de la estructura resultó afectado solo por el humo. El hecho es investigado por la Policía de Río Negro.

El episodio más grave ocurrió la noche del domingo, cerca de las 22:40, cuando un incendio de gran magnitud se desató en una vivienda deshabitada sobre Avenida Sarmiento y Ángel del Agua, en pleno centro de El Bolsón.

El fuego alcanzó un sector del Casino de Suboficiales de Gendarmería Nacional.

En el lugar trabajaron cinco dotaciones de Bomberos, junto al SPLIF, que colaboró con un móvil hidrante.

“Se procedió al corte de gas en todo el sector por el riesgo de explosión”, señaló Navarro.

Las tareas se extendieron hasta la madrugada del lunes, con el siniestro finalmente controlado y sin víctimas.

O.P.