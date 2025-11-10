18°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Un choque en Esquel causó la fractura de peroné de una de las implicadas

Ocurrió ayer por la tarde. El conductor del auto fue detectado con alcoholemia positiva y las personas que iban en la moto resultaron lesionadas. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Ayer domingo 9 de noviembre, se produjo una colisión horas de la tarde, en la intersección de Avenida Ameghino y Guido Spano entre un Corsa Classic y una moto Motomel 110, resultando dos personas con lesiones.

 

La comisario Carolina Pauli detalló: "Aproximadamente a las 17:20 horas, Jurisdicción de Comisaría Segunda tomó intervención en un accidente de tránsito entre un Chevrolet Corsa y una moto donde iban dos ocupantes, un masculino conduciendo y una femenina".

 

Las lesiones producto de la colisión: "El conductor del Corsa, coaliciona la moto y, bueno, a raíz de esto se procede al traslado de los ocupantes del menor rodado y se constata posteriormente que la femenina que iba en la moto tiene una lesión que reviste gravedad, una lesión grave, fractura del peroné".

 

Alcoholemia positiva para el conductor del auto: "Se le realiza el control de alcoholemia al conductor del vehículo Corsa, dando una alcoholemia positiva de 1,34".

 


Actas y secuestros preventivos: "Se elaboran actuaciones administrativas para el tribunal de infancia y se procede al secuestro preventivo de ambos rodados en razón de realizar una actuación por el delito de lesiones graves en accidente de tránsito".

 

SL

 

