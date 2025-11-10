Un choque en Esquel causó la fractura de peroné de una de las implicadas

Ayer domingo 9 de noviembre, se produjo una colisión horas de la tarde, en la intersección de Avenida Ameghino y Guido Spano entre un Corsa Classic y una moto Motomel 110, resultando dos personas con lesiones.

La comisario Carolina Pauli detalló: "Aproximadamente a las 17:20 horas, Jurisdicción de Comisaría Segunda tomó intervención en un accidente de tránsito entre un Chevrolet Corsa y una moto donde iban dos ocupantes, un masculino conduciendo y una femenina".

Las lesiones producto de la colisión: "El conductor del Corsa, coaliciona la moto y, bueno, a raíz de esto se procede al traslado de los ocupantes del menor rodado y se constata posteriormente que la femenina que iba en la moto tiene una lesión que reviste gravedad, una lesión grave, fractura del peroné".

Alcoholemia positiva para el conductor del auto: "Se le realiza el control de alcoholemia al conductor del vehículo Corsa, dando una alcoholemia positiva de 1,34".



Actas y secuestros preventivos: "Se elaboran actuaciones administrativas para el tribunal de infancia y se procede al secuestro preventivo de ambos rodados en razón de realizar una actuación por el delito de lesiones graves en accidente de tránsito".

