Martes 11 de Noviembre de 2025
11 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Alerta Amarilla por Vientos: Ráfagas de hasta 90 km/h afectarán a Chubut

La Subsecretaría de Protección Ciudadana emitió el aviso para la tarde del 11 de noviembre. Se esperan vientos constantes del sudoeste de 45 a 55 km/h en amplias zonas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió un aviso a la población ante la vigencia de un alerta amarilla por vientos fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

 

El fenómeno meteorológico está previsto para la tarde de hoy 11 de noviembre y afectará a una vasta extensión del territorio provincial, incluyendo zonas del oeste y centro.

 

La alerta amarilla indica un nivel de peligrosidad que exige a la población estar informada y tomar precauciones debido a la capacidad de daño que puede generar el viento.

 

Las zonas específicas que se verán afectadas incluyen:

 

  • Cushamen

     

  • Futaleufú

     

  • Languiñeo

     

  • Tehuelches

     

  • Río Senguer

     

  • Gastre

     

  • Paso de Indios

     

  • Oeste de Telsen

     

  • Oeste de Mártires

     

Se espera que el fenómeno se manifieste con vientos del sudoeste, alcanzando velocidades constantes de entre 45 y 55 km/h. No obstante, el principal riesgo radica en las ráfagas, que se estima pueden alcanzar los 90 km/h.

 

La Subsecretaría de Protección Ciudadana instó a la ciudadanía a mantenerse comunicada y tomar medidas preventivas ante la posibilidad de caída de árboles, voladura de objetos o dificultades en el tránsito.

 

Si se necesita ayuda o se requiere comunicar una emergencia relacionada con el viento, la entidad puso a disposición su línea telefónica: 0800-666-2447.

 

