Alerta Amarilla por Vientos: Ráfagas de hasta 90 km/h afectarán a Chubut

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, emitió un aviso a la población ante la vigencia de un alerta amarilla por vientos fuertes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno meteorológico está previsto para la tarde de hoy 11 de noviembre y afectará a una vasta extensión del territorio provincial, incluyendo zonas del oeste y centro.

La alerta amarilla indica un nivel de peligrosidad que exige a la población estar informada y tomar precauciones debido a la capacidad de daño que puede generar el viento.

Las zonas específicas que se verán afectadas incluyen:

Cushamen

Futaleufú

Languiñeo

Tehuelches

Río Senguer

Gastre

Paso de Indios

Oeste de Telsen

Oeste de Mártires

Se espera que el fenómeno se manifieste con vientos del sudoeste, alcanzando velocidades constantes de entre 45 y 55 km/h. No obstante, el principal riesgo radica en las ráfagas, que se estima pueden alcanzar los 90 km/h.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana instó a la ciudadanía a mantenerse comunicada y tomar medidas preventivas ante la posibilidad de caída de árboles, voladura de objetos o dificultades en el tránsito.

Si se necesita ayuda o se requiere comunicar una emergencia relacionada con el viento, la entidad puso a disposición su línea telefónica: 0800-666-2447.



