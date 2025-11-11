11°
15°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 11 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
11 de Noviembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Un pago fuera de lo común: le robaron tres chivitos por una deuda

Un peón denunció que dos hombres, a quienes debía una bolsa de alimento para perros y chorizos, le sustrajeron tres chivitos. La Policía del Chubut montó un operativo y secuestró el vehículo y los animales faenados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Policía del Chubut, a través de la Comisaría del Distrito Gualjaina, intervino en un insólito hecho ocurrido en la zona rural de Gualjaina, luego de que un peón de campo denunciara el robo de tres chivitos por parte de dos hombres a quienes les debía una bolsa de alimento para perros y dos kilos de chorizos.

 

Según relató el denunciante, los sujetos se presentaron en su lugar de trabajo y, en lugar de esperar el pago, decidieron “cobrarse” por cuenta propia llevándose los animales. El peón, temeroso y sin saber cómo proceder, informó la situación a su patrón, quien le recomendó radicar la denuncia ante la comisaría local.

 

Ante el hecho, personal policial dispuso un operativo de control en la zona rural, logrando interceptar el vehículo en el que circulaban los sindicados sobre la Ruta Provincial N°62, alrededor de las 12:30 horas.

 

Durante el procedimiento, se constató que el conductor no poseía licencia de conducir, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado, conforme a la Ley Nacional de Tránsito.

 

Posteriormente, ya en la dependencia policial, uno de los implicados entregó de manera libre y voluntaria tres animales faenados, los cuales fueron secuestrados como parte de la investigación.

 

La intervención policial fue supervisada por la Unidad Regional Esquel, dependiente de la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Ya tiene fecha y artistas confirmados la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026
2
 Un choque en Esquel causó la fractura de peroné de una de las implicadas
3
 El Club Don Bosco recibió un predio de dos hectáreas
4
 QEPD Daniel Roberto Ledesma
5
 Confuso episodio en Esquel: denuncian disparos, pero la Policía no halló armas
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -