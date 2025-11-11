Un pago fuera de lo común: le robaron tres chivitos por una deuda

La Policía del Chubut, a través de la Comisaría del Distrito Gualjaina, intervino en un insólito hecho ocurrido en la zona rural de Gualjaina, luego de que un peón de campo denunciara el robo de tres chivitos por parte de dos hombres a quienes les debía una bolsa de alimento para perros y dos kilos de chorizos.

Según relató el denunciante, los sujetos se presentaron en su lugar de trabajo y, en lugar de esperar el pago, decidieron “cobrarse” por cuenta propia llevándose los animales. El peón, temeroso y sin saber cómo proceder, informó la situación a su patrón, quien le recomendó radicar la denuncia ante la comisaría local.

Ante el hecho, personal policial dispuso un operativo de control en la zona rural, logrando interceptar el vehículo en el que circulaban los sindicados sobre la Ruta Provincial N°62, alrededor de las 12:30 horas.

Durante el procedimiento, se constató que el conductor no poseía licencia de conducir, por lo que se procedió al secuestro preventivo del rodado, conforme a la Ley Nacional de Tránsito.

Posteriormente, ya en la dependencia policial, uno de los implicados entregó de manera libre y voluntaria tres animales faenados, los cuales fueron secuestrados como parte de la investigación.

La intervención policial fue supervisada por la Unidad Regional Esquel, dependiente de la Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut.

R.G.