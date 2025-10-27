Hallaron con vida a dos jóvenes desaparecidos en Chubut, mientras continúa la búsqueda de la pareja de jubilados

La policía de Chubut confirmó que Luciano Emanuel Vivar (23) y Héctor Omar Carrasco (30), desaparecidos en Comodoro Rivadavia hace una semana, fueron hallados con vida y en buen estado de salud. Ambos jóvenes habían sido vistos por última vez entre el 15 y 16 de octubre en distintos puntos de la ciudad.

Desde la División Búsqueda de Personas agradecieron la colaboración de la comunidad durante el operativo y solicitaron retirar las fotos de redes sociales para preservar la privacidad de los jóvenes.

Búsqueda de la pareja de jubilados

En paralelo, continúan buscando a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), desaparecidos desde el 11 de octubre. La camioneta de la pareja fue hallada el 18 de octubre en Zanjón de Viser, a unos 70 kilómetros de Camarones, cerrada y sin signos de violencia, con pertenencias personales y provisiones en su interior.

La zona donde desapareció la pareja es inhóspita, de difícil acceso y sin señal de celular, lo que complica las tareas de rastrillaje.

Hipótesis sobre la desaparición

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la desaparición de la pareja podría estar vinculada a un “delito que salió mal”, sugiriendo la posibilidad de un robo armado que terminó en homicidio.

Hasta encontrarlos, mantienen abiertas distintas líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de un accidente o un crimen. Durante los rastrillajes se hallaron huellas en la zona, aunque no se pudo determinar a quién pertenecen debido a la acción del viento y las condiciones del terreno.

O.P.