Lunes 27 de Octubre de 2025
Hallaron con vida a dos jóvenes desaparecidos en Chubut, mientras continúa la búsqueda de la pareja de jubilados

Mientras dos jóvenes desaparecidos fueron hallados con vida, la búsqueda de la pareja de jubilados desaparecida en la inhóspita zona de Zanjón de Viser, que ya es noticia nacional, sigue generando alarma y misterio.
Por Redacción Red43

La policía de Chubut confirmó que Luciano Emanuel Vivar (23) y Héctor Omar Carrasco (30), desaparecidos en Comodoro Rivadavia hace una semana, fueron hallados con vida y en buen estado de salud. Ambos jóvenes habían sido vistos por última vez entre el 15 y 16 de octubre en distintos puntos de la ciudad.

 

Desde la División Búsqueda de Personas agradecieron la colaboración de la comunidad durante el operativo y solicitaron retirar las fotos de redes sociales para preservar la privacidad de los jóvenes.

 

Búsqueda de la pareja de jubilados

 

En paralelo, continúan buscando a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), desaparecidos desde el 11 de octubre. La camioneta de la pareja fue hallada el 18 de octubre en Zanjón de Viser, a unos 70 kilómetros de Camarones, cerrada y sin signos de violencia, con pertenencias personales y provisiones en su interior.

 

 

La zona donde desapareció la pareja es inhóspita, de difícil acceso y sin señal de celular, lo que complica las tareas de rastrillaje.

 

Hipótesis sobre la desaparición

 

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, señaló que la desaparición de la pareja podría estar vinculada a un “delito que salió mal”, sugiriendo la posibilidad de un robo armado que terminó en homicidio.

 

Hasta encontrarlos, mantienen abiertas distintas líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de un accidente o un crimen. Durante los rastrillajes se hallaron huellas en la zona, aunque no se pudo determinar a quién pertenecen debido a la acción del viento y las condiciones del terreno.

 

 

 

O.P.

 

