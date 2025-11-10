18°
Lunes 10 de Noviembre de 2025
10 de Noviembre de 2025
policiales
Por Redacción Red43

Detuvieron a una mujer en Trevelin por provocar daños en una vivienda

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, informó que la mujer de 34 años ingresó por la fuerza a un domicilio y causó destrozos en el interior. Quedó detenida a la espera de la audiencia de control.
La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, habló sobre los hechos policiales del fin de semana. 

 

El día sábado en Trevelin la Policía detuvo a una mujer por provocar daños en un inmueble: "Se procedió a la detención de una femenina en razón de haberse tomado intervención en un domicilio, ya que una femenina con un masculino se hallaban promoviendo el desorden y discutiendo", comenzó relatando Pauli.  

 

Una vez en el inmueble, al dialogar con los responsables del desorden, los efectivos logran determinar que la mujer de 34 años había ingresado por la fuerza a la casa y, una vez allí, había provocado daños en el interior de la misma: "Así que se procede a la detención en el lugar de la femenina que quedó detenida a la espera de la audiencia de control de detención", concluyó. 

 

 

