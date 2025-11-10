Confuso episodio en Esquel: denuncian disparos, pero la Policía no halló armas

Carolina Pauli, de la Unidad Regional Esquel, detalló los hechos policiales del fin de semana en la región.

"Se tomó conocimiento de que, aparentemente, habría habido una situación de disparos de arma de fuego, lo cual no se pudo corroborar porque después no tuvimos ninguna denuncia formal al respecto", comentó Pauli.

Y prosiguió: "Referenciaban una camioneta blanca. Logra el personal del GRIM junto con el personal de Comisaría Primera dar con el vehículo, proceden a la identificación del conductor y una inspección del mismo, no pudiendo constatar la existencia de arma alguna".

Pauli aseguró que durante el procedimiento no hubo ninguna alteración por parte del conductor, quien: "Descendió del vehículo y fue identificado, todo con normalidad".

Si bien no se pudo constatar la existencia del arma en cuestión, comenta Pauli: "Nosotros no podemos descartar que realmente haya habido alguna situación de uso de arma, entonces se dio igualmente intervención al personal de la Brigada para que trabajen respecto a la obtención de mayores datos". Lo que se pretende, asegura la comisario, es determinar la posesión o no de armas y, en el caso de que estén armados, que no se haga un uso indebido de las mismas.

R.G.