12°
16° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 destacados
12 de Noviembre de 2025
destacados |
Por Redacción Red43

Una operación casi termina de la peor manera: le colocaron formol en lugar de anestesia

Ocurrió en el hospital de Puerto Madryn según la denuncia de la hija de la paciente. La mujer tiene 74 años y se iba a someter a una operación dermatológica. Las graves consecuencias. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Justicia madrynense se encuentra investigando una denuncia por presunta mala praxis de una médica del Hospital Isola. Según el expediente iniciado el 1° de octubre, a raíz de la presentación de la hija de la víctima, todo sucedió durante una práctica médica a la cual la mujer fue sometida y donde le colocaron en dos oportunidades formol en lugar de anestesia.

 

La septuagenaria, afiliada al PAMI, concurrió al centro asistencial con una derivación de un médico del PROSATE para que un profesional del servicio de Dermatología la evaluar por una erupción cutánea en su seno izquierdo.

 

El médico realizó una evaluación para, posteriormente, retirarse del consultorio. Allí quedó bajo la atención de una mujer que no sería dermatóloga y que se habría identificado como asistente de farmacia. Esta mujer le habría suministrado una sustancia que derivo en fuertes dolores en la paciente. Tras unos minutos el personal de la salud detectó que el elemento colocado en dos oportunidades en la mujer no era anestesia, sino que se trata de formol.

 

En la denuncia se deja constancia que la médica salió del consultorio solicitando ayuda e incluso habría reconocido su error ante el personal de enfermería que se apersonó ante el pedido de colaboración.

 

A consecuencia de esta práctica la paciente sufrió un fuerte pico de presión arterial y una necrosis en el tejido mamario. Esto derivo a que, semanas más tardes, fuera intervenida quirúrgicamente en el Sanatorio de la Ciudad para extraer el tejido afectado por el formol.

 

El hecho es investigado por el Ministerio Público Fiscal como un caso de presunta mala praxis y donde la denunciante contaría con diversos tipos de pruebas que acreditarían la situación vivida por la mujer de 74 años de edad.

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran incendio en pleno centro de Esquel
2
 La micro destilería familiar "Elder" obtiene habilitación federal para vender y exportar
3
 ¿Cambios de funcionarios en la municipalidad?
4
 Hierbas Patagónicas, única destilería industrial de la región, produce aceites esenciales "únicos en el mundo"
5
 Fueron a un camping y discutieron: la mató a golpes y enterró el cuerpo en la arena
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
Destacados
destacados |
Por Red43 -
destacados |
Por Red43 -
Destacados
destacados |
Por Red43 -
destacados |
Por Red43 -
Destacados
destacados |
Por Red43 -
destacados |
Por Red43 -