El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”

Una camioneta fue secuestrada con 27 animales y el conductor aseguró que eran para el funcionario y el jefe de Policía. “Que la justicia investigue”, dijo Iturrioz. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, habló este miércoles y negó de manera tajante cualquier vinculación con el caso en el que un funcionario provincial fue detenido transportando 27 chivos faenados de forma ilegal en un vehículo oficial.

 

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes en cercanías de Dolavon, cuando la Policía interceptó una camioneta Renault Alaskan que había intentado evadir un control y recorrió unos 19 kilómetros en fuga. El conductor, identificado como Ventura Antonio Martínez, director de Asuntos Municipales, aseguró que la carne era para el ministro y jefes policiales. Tales declaraciones se hicieron virales ayer en las redes y fueron recogidas por varios medios.

 

Iturrioz (quien calificó el tema como el “Chivo Gate”) relató cómo se enteró de la situación y fue categórico respecto a su reacción. “Me llama el jefe policial y me dice que hay uno detenido que dice que trae chivos que compraste vos, y yo le dije: ‘metanlo en cana, ¿yo qué tengo que ver?’”, afirmó.

 

El funcionario remarcó que no conoce al implicado más allá de referencias laborales y negó haber solicitado o comprado animales. “No compré ningún chivo, no le pedí que me traiga 27 chivos y no sé qué haría con 27 chivos. No tengo ninguna vinculación con este hecho”, sostuvo.

 

Aclaró además que el vehículo no pertenecía al Ministerio de Seguridad y respaldó el procedimiento policial. “Toda carne sin guía, sin sellos y sin condiciones de frío debe ser secuestrada. La Policía cumplió con los protocolos habituales”, explicó.

 

Por último, Iturrioz aseguró que el caso se esclarecerá con una investigación judicial. “Que secuestren el teléfono y revisen las comunicaciones. No van a encontrar una sola llamada conmigo. Yo no intervengo por nadie ni libero a nadie”, concluyó.

 

Con Información de Radio 3

 

