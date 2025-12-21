Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi

Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde fue sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis. Según el parte médico oficial, la cirugía laparoscópica se realizó sin complicaciones y la evolución inicial es favorable.

Durante la jornada se registró presencia de militantes y un operativo de seguridad en las inmediaciones del sanatorio. Debido a su situación judicial, el régimen de visitas se encuentra sujeto a autorizaciones y protocolos específicos.

Se espera que en las próximas horas el centro de salud brinde una nueva actualización sobre su estado y los posibles plazos para el alta médica.

R.G.