14°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 21 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Cristina Fernández de KirchnerArgentinaRed43
21 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi

Decenas de personas se concentraron desde la madrugada en las inmediaciones del hospital tras la intervención quirúrgica de la expresidenta, a la espera de novedades sobre su estado de salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, donde fue sometida a una intervención quirúrgica por un cuadro de apendicitis. Según el parte médico oficial, la cirugía laparoscópica se realizó sin complicaciones y la evolución inicial es favorable.

 

Durante la jornada se registró presencia de militantes y un operativo de seguridad en las inmediaciones del sanatorio. Debido a su situación judicial, el régimen de visitas se encuentra sujeto a autorizaciones y protocolos específicos.

 

Se espera que en las próximas horas el centro de salud brinde una nueva actualización sobre su estado y los posibles plazos para el alta médica.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Hallan un cuerpo de una mujer en Parque Nacional Lago Puelo con una herida de arma de fuego
2
 Un restaurante, dos países y una vida de trabajo en Trevelin
3
 Esfuerzo y dedicación: Esquel cuenta con una nueva enfermera
4
 Gualjaina celebra a sus primeras abogadas
5
 Juró una nueva Jueza de Paz titular en Esquel
1
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
2
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
3
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
4
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
5
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -