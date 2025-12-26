15°
Esquel, Argentina
Viernes 26 de Diciembre de 2025
26 de Diciembre de 2025
Importante operativo policial en Corcovado: Secuestran plantas de cannabis sativa tras una denuncia por amenazas

Con el apoyo de la Guardia de Infantería de Esquel, se allanó una vivienda del barrio Abrojal. El sospechoso quedó vinculado a dos causas judiciales.
Lo que comenzó como una investigación por una denuncia de daños y amenazas con arma de fuego terminó con el secuestro de una importante plantación de cannabis en la localidad de Corcovado. El operativo, llevado adelante por personal de la Comisaría local dependiente de la Unidad Regional Esquel, tuvo lugar al mediodía del pasado 25 de diciembre.

 

 

La diligencia judicial se originó a raíz de un violento episodio registrado ese mismo día de Navidad, entre las 04:00 y las 05:00 de la mañana, en un sector público de la localidad. Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal solicitó el allanamiento del domicilio del principal sospechoso, ubicado en el barrio Abrojal, medida que fue autorizada por el Juez Penal de turno, el Dr. Ennis.

 

 

El hallazgo

 

Al ingresar al inmueble con el objetivo de localizar armas de fuego, la comitiva policial se encontró con un escenario inesperado: un invernadero que albergaba una cantidad significativa de plantas de marihuana (cannabis sativa). Según informaron fuentes policiales, los ejemplares eran voluminosos y alcanzaban una altura de entre uno y dos metros.

 

 

Ante esta situación, se dio intervención inmediata a la Sede Fiscal Descentralizada de la Justicia Federal con asiento en Esquel. Siguiendo las directrices federales, los uniformados procedieron al secuestro total de las plantas vivas encontradas en el sitio.

 

 

Situación procesal y seguridad

 

Debido a la complejidad del procedimiento, la policía de Corcovado contó con la colaboración estratégica de un escalón de asalto de la Sección Guardia Infantería Esquel, que aseguró el perímetro y garantizó el éxito de la diligencia.

 

 

En cuanto al sospechoso, si bien no se hallaron armas de fuego en la vivienda, fue notificado formalmente en libertad. Ahora deberá enfrentar dos procesos paralelos: uno en el fuero penal ordinario por los daños y amenazas originales, y otro ante la Justicia Federal por la infracción a la Ley de Drogas.

 

 

