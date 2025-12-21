15°
13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 21 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaCristina Fernández de Kirchner
21 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis

La exmandataria fue intervenida en el Sanatorio Otamendi y, según el informe médico recientemente difundido, evoluciona favorablemente tras la operación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras experimentar intensos dolores abdominales, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde se le practicó una intervención quirúrgica debido a un cuadro de apendicitis. En horas de la noche, la institución médica emitió el primer parte oficial, confirmando que la exmandataria se recupera satisfactoriamente.

 

La operación, que se llevó a cabo luego de que médicos evaluaran la necesidad de trasladarla desde su domicilio donde cumple prisión domiciliaria, habría sido exitosa, según fuentes allegadas a la exmandataria.

 

Este evento ocurre en un contexto de novedades judiciales recientes, incluyendo la confirmación de su condena y la imposición de medidas de monitoreo electrónico.

 

La noticia generó la congregación de militantes en las cercanías del centro médico para manifestar su apoyo a la ex presidenta del país. 

 

 

R.G. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Le pidió una práctica sexual extrema, pero ella se negó: no pudo evitarlo y estuvo a punto de morir
2
 Dos soldados esquelenses hicieron cima en "El techo de la Patagonia"
3
 Hallan un cuerpo de una mujer en Parque Nacional Lago Puelo con una herida de arma de fuego
4
 Eloisa Barriga vda de Jaramillo (Loy) QEPD
5
 Un restaurante, dos países y una vida de trabajo en Trevelin
1
 Pedido de ayuda solidaria por el vecino Gustavo Maya
2
 Tras 12 años cerrado, vuelve “El Porvenir” a Esquel con sus dueños originales
3
 Igon criticó la reforma laboral y celebró la masividad de las marchas en todo el país
4
 Masiva marcha en Esquel: Sindicatos y vecinos unidos frente al ajuste nacional
5
 ATE Esquel se moviliza contra la reforma laboral y el recorte estatal
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -