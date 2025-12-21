Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis

Tras experimentar intensos dolores abdominales, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada al Sanatorio Otamendi, donde se le practicó una intervención quirúrgica debido a un cuadro de apendicitis. En horas de la noche, la institución médica emitió el primer parte oficial, confirmando que la exmandataria se recupera satisfactoriamente.

La operación, que se llevó a cabo luego de que médicos evaluaran la necesidad de trasladarla desde su domicilio donde cumple prisión domiciliaria, habría sido exitosa, según fuentes allegadas a la exmandataria.

Este evento ocurre en un contexto de novedades judiciales recientes, incluyendo la confirmación de su condena y la imposición de medidas de monitoreo electrónico.

La noticia generó la congregación de militantes en las cercanías del centro médico para manifestar su apoyo a la ex presidenta del país.

R.G.