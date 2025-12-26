12°
10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
26 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El pastor que "salvó" al mundo: Eboh Noah volvió a los escenarios tras el fallido apocalipsis de Navidad

Después de asegurar que el fin de los tiempos llegaría el 25 de diciembre, el líder religioso regresó a los shows en Ghana. Ahora pide donaciones como "recompensa" por haber evitado la catástrofe.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El mundo sigue girando este 26 de diciembre, y para el polémico pastor Eboh Noah, eso no es una casualidad, sino un logro personal. El líder religioso, que se volvió viral semanas atrás por vaticinar que el fin del mundo ocurriría exactamente en Navidad, ya retomó sus presentaciones en Ghana, pero con un nuevo y sorprendente argumento para recaudar fondos.

 

 

Antes del 25 de diciembre, Noah instaba a sus seguidores a realizar generosas donaciones bajo la premisa de que el dinero ya no tendría valor en el "más allá" y que debían prepararse espiritualmente para el apocalipsis. Sin embargo, tras pasar la Nochebuena sin incidentes globales, el pastor cambió su discurso de manera radical.

 

 

El "impuesto" por la salvación

 

En sus recientes shows en vivo, Eboh Noah afirmó ante su congregación que la humanidad sigue en pie gracias a sus oraciones e intermediación directa. Según su relato, el fin del mundo era una realidad inminente, pero él logró "negociar" o detener el evento catastrófico.

 

 

Bajo esta nueva narrativa, el pastor ahora solicita donaciones de agradecimiento. El argumento es simple: como gracias a él los fieles todavía están vivos y conservan sus bienes, es justo que entreguen una parte de esos recursos como reconocimiento por haber salvado al planeta.

 

 

Reacciones en las redes

 

Como era de esperarse, el regreso de Noah a los escenarios ha generado una ola de críticas y burlas en redes sociales. Mientras que algunos de sus seguidores más fieles continúan apoyándolo, miles de usuarios señalan lo insólito de la situación: pasar de pedir dinero porque el mundo se termina, a pedir dinero porque el mundo no se terminó.

 

 

Por el momento, el pastor continúa llenando recintos en Ghana, transformando una profecía fallida en una nueva e insólita oportunidad de negocios.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se vió el incendio en Bahía Rosales
2
 "Pensamos que era un piedrazo": una bala perdida impactó en un automovil en Esquel
3
 Pelea entre vecinos e incendio de una casa porque uno miró demasiado a la hija del otro
4
 Entregaban a sus tres hijas de entre 15 y 17 años para que tengan sexo a cambio de plata y droga
5
 Importante operativo policial en Corcovado: Secuestran plantas de cannabis sativa tras una denuncia por amenazas
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -