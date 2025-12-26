El pastor que "salvó" al mundo: Eboh Noah volvió a los escenarios tras el fallido apocalipsis de Navidad

El mundo sigue girando este 26 de diciembre, y para el polémico pastor Eboh Noah, eso no es una casualidad, sino un logro personal. El líder religioso, que se volvió viral semanas atrás por vaticinar que el fin del mundo ocurriría exactamente en Navidad, ya retomó sus presentaciones en Ghana, pero con un nuevo y sorprendente argumento para recaudar fondos.

Antes del 25 de diciembre, Noah instaba a sus seguidores a realizar generosas donaciones bajo la premisa de que el dinero ya no tendría valor en el "más allá" y que debían prepararse espiritualmente para el apocalipsis. Sin embargo, tras pasar la Nochebuena sin incidentes globales, el pastor cambió su discurso de manera radical.

El "impuesto" por la salvación

En sus recientes shows en vivo, Eboh Noah afirmó ante su congregación que la humanidad sigue en pie gracias a sus oraciones e intermediación directa. Según su relato, el fin del mundo era una realidad inminente, pero él logró "negociar" o detener el evento catastrófico.

Bajo esta nueva narrativa, el pastor ahora solicita donaciones de agradecimiento. El argumento es simple: como gracias a él los fieles todavía están vivos y conservan sus bienes, es justo que entreguen una parte de esos recursos como reconocimiento por haber salvado al planeta.

Reacciones en las redes

Como era de esperarse, el regreso de Noah a los escenarios ha generado una ola de críticas y burlas en redes sociales. Mientras que algunos de sus seguidores más fieles continúan apoyándolo, miles de usuarios señalan lo insólito de la situación: pasar de pedir dinero porque el mundo se termina, a pedir dinero porque el mundo no se terminó.

Por el momento, el pastor continúa llenando recintos en Ghana, transformando una profecía fallida en una nueva e insólita oportunidad de negocios.

F.P