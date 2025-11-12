16°
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
12 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Una costilla rota y la mitad de una oreja cortada: un ataque con sello mafioso

Eran las únicas dos lesiones que presentaba un expresidiario tras ser atacado en la vía pública. Tiene un frondoso prontuario delictivo. 
Puede ser un “llamado de atención” con un tono mafioso, una advertencia o una pelea callejera. Un sujeto, con antecedentes penales en Cipolletti, fue encontrado herido en una esquina del barrio Brentana. Tenía una costilla fracturada y la mitad de la oreja cortada. La primera teoría es la que maneja con mayor seguridad la policía.

 

 El hecho se produjo cerca de la medianoche, cuando un vecino denunció que un hombre se encontraba tirado en la esquina de Bolivia y Dante Alighieri. El patrullero de la Comisaría 24 y una ambulancia del Servicio Integral de Emergencias llegaron al lugar para asistirlo. En el lugar se le practicaron las primeras curaciones y fue derivado al Hospital Moguillansky, donde quedó internado y sedado.

 

El herido fue identificado como Américo Matías Suárez, con numerosos antecedentes policiales y judiciales. El tema se encuentra en investigación, pero la principal hipótesis que se trató de un “ajuste de cuentas” o una “advertencia mafiosa. Además de la costilla fracturada y la oreja cortada no presentaba otro tipo de lesiones y se encontraba fuera de peligro.

 

 

 

