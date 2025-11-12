¿Qué destinos de la Patagonia están incluidos en las nuevas guías de viaje nacionales?

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación difundió una serie de guías gratuitas para recorrer Argentina en tres días, con itinerarios que abarcan distintos puntos del país.

Entre los primeros destinos patagónicos aparecen Bariloche, El Calafate, El Chaltén y Puerto Madryn, y también El Bolsón, que fue incluido como parte del recorrido sugerido dentro de la guía de Bariloche.

Escapadas cortas y recorridos sugeridos

El material fue elaborado con el objetivo de facilitar la organización de escapadas breves y brindar orientación sobre actividades, paisajes y atractivos culturales en cada lugar.

Cada guía propone itinerarios de tres días, con opciones para extender la estadía según los intereses de las personas.

Día 2: El Bolsón, arte, naturaleza y río Azul

En la Guía de Bariloche, el segundo día está dedicado a una visita a El Bolsón, a poco más de una hora al sur por la Ruta Nacional 40.

El recorrido sugiere disfrutar de las vistas cordilleranas y conocer algunos de los lugares más representativos del destino:

Bosque Tallado , en el Cerro Piltriquitrón, donde escultores transformaron el bosque incendiado en obras de arte al aire libre.

Feria Artesanal , en la plaza Pagano, reconocida por su producción local y regional.

Cajón del Río Azul, con sus pozones de agua turquesa y senderos que invitan a caminar y practicar actividades de aventura.

Información disponible y próximos destinos

Además de los sitios patagónicos, las guías ya publicadas incluyen Buenos Aires, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba, Puerto Iguazú y Sierra de la Ventana.

El material está disponible para descarga en línea, y según se informó, se irán sumando nuevos destinos y temporadas a lo largo del año.

Más información en el portal oficial de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, dentro del apartado Guías de viaje.

O.P.