Huella Andina en Lago Puelo: Qué tramo se puede recorrer este verano

El Parque Nacional Lago Puelo difundió una serie de recomendaciones importantes para quienes planean recorrer la senda Huella Andina durante la temporada estival.

En el marco de trabajos conjuntos con la Municipalidad de El Hoyo y Vialidad de la provincia del Chubut, se está desarrollando una nueva traza del sendero en la zona de El Desemboque, lo que implica restricciones temporales en el recorrido.

Tramo habilitado y punto de retorno

Durante este verano, la Huella Andina en el Parque Nacional Lago Puelo solo estará habilitada de manera parcial. El recorrido permitido llega hasta antes del sector de las Lagunitas, donde se estableció un punto de retorno obligatorio. Desde allí, los visitantes deberán regresar por el mismo camino hacia el inicio de la senda.

Para evitar confusiones, el Parque instaló cartelería informativa en el lugar, indicando hasta dónde está permitido avanzar.

Un sendero emblemático de la Patagonia

La Huella Andina – Circuito Andino es el primer sendero de largo recorrido de la Argentina, con una traza de 570 kilómetros que une el lago Aluminé (Neuquén) con el lago Baguilt (Chubut). Atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, y permite recorrer cinco Parques Nacionales: Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

Además, el sendero se desarrolla dentro de la Reserva de Biósfera Andino Norpatagónica, declarada por la UNESCO en 2007, y está diseñado para caminantes con distintos niveles de experiencia, con etapas señalizadas según su dificultad.

Entre Lago Puelo y El Hoyo, uno de los tramos corresponde a la Etapa 33 – El Desemboque, de 12,7 kilómetros, con una duración estimada de 7 horas y dificultad alta, aunque este verano no se encuentra habilitado en su totalidad.

Recomendaciones antes de salir

Desde el Parque Nacional Lago Puelo remarcaron la importancia de planificar la visita con anticipación y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consultar previamente el estado del sendero y salir temprano .

Avisar siempre a un familiar o amigo qué senda se va a recorrer.

Completar el registro de sendas antes de iniciar la caminata.

Llevar agua suficiente , gorro y protector solar .

Regresar con todos los residuos generados.

No está permitido ingresar con mascotas al sendero.

También se recuerda que en gran parte del recorrido no hay señal de celular, por lo que no debe considerarse como un medio de seguridad.

