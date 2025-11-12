Accidente en la Ruta 40: Un auto con dos ocupantes cayó al arroyo Guillermo

Un automóvil que partió desde El Bolsón con destino a San Carlos de Bariloche sufrió un despiste este martes por la tarde y cayó al arroyo Guillermo, dentro del área sur del Parque Nacional Nahuel Huapi.

El siniestro ocurrió en la intersección de la Ruta Nacional 40 con la Ruta Provincial 81, un sector de curvas pronunciadas y pendientes que suele requerir extrema precaución, especialmente en jornadas de viento y cambios bruscos de clima.

Los ocupantes son de El Bolsón y resultaron con golpes leves

En el vehículo viajaban dos jóvenes oriundos de El Bolsón, quienes sufrieron lesiones menores y fueron asistidos en el lugar por guardaparques, los primeros en llegar al sitio del accidente.

Posteriormente, intervino personal de la Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y el Hospital Zonal de Bariloche, que trasladó a la mujer para una revisión preventiva.

Evaluación ambiental

El Departamento de Conservación del Parque Nacional, junto con el equipo de guardaparques, trabajó en la zona del arroyo para evaluar posibles impactos ambientales derivados del incidente.

Recomendaciones para quienes transiten por la zona

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi recordó la importancia de circular con precaución por los caminos del área protegida, en especial en esta zona montañosa caracterizada por curvas cerradas, pendientes pronunciadas y condiciones meteorológicas cambiantes.

Se recomienda mantener la velocidad controlada, respetar la señalización, usar cinturón de seguridad y evitar distracciones durante la conducción.

