Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces

El Parque Nacional Los Alerces invita a las personas más aventureras a recorrer el sendero hacia el Lago Krugger, un destino que combina paisajes espectaculares y la oportunidad de acampar bajo las estrellas. Con el acceso habilitado hasta Playa Blanca, esta experiencia es una de las más intensas para concretar esta temporada.

Características del sendero

Punto de inicio : Puerto Limonao.

: Puerto Limonao. Dificultad : Alta.

: Alta. Tiempo estimado : 7 horas de ida. 7 horas de regreso.

: Condiciones: Registro obligatorio en el Centro de Visitantes de Villa Futalaufquen, disponible hasta las 12 hs.

El trayecto exige una preparación adecuada, tanto física como logística.

El Parque recomienda llevar un calentador para cocinar, ya que está prohibido encender fogatas, y es fundamental regresar con todos los residuos para preservar el entorno.

Pernocte en Playa Blanca

Una de las mayores atracciones del recorrido es la posibilidad de pernoctar por una noche en Playa Blanca, un lugar que ofrece vistas impresionantes del lago y sus alrededores. Este punto intermedio permite disfrutar de un descanso antes de emprender el regreso.

Consejos para una travesía segura

Equipo adecuado: Llevar ropa y calzado apropiados para trekking, junto con alimentos y agua suficiente. Planificación: Calcular los tiempos para evitar caminar de noche. Residuos: Ser responsable con el medioambiente y seguir la regla de "no dejar huella". Condiciones climáticas: Consultar el pronóstico del tiempo antes de partir, ya que el clima patagónico puede ser impredecible.

El sendero al Lago Krugger es ideal para quienes buscan reconectar con la naturaleza. Cada paso en este recorrido revela la majestuosidad del Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2017.

O.P