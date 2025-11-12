Techo para la calle Sarmiento

Con los avances en la obra de la Plaza del Cielo, se proyecta continuar con una peatonal en la calle Sarmiento desde Avenida Alvear hasta calle Sáenz Peña.



Iván Pereira, Gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales, explicó en que consiste el trabajo a realizar: “La idea es seguir recuperando y rehabilitando espacios", de los cuales tomará parte todo el armado de la calle Sarmiento en la zona céntrica: "La idea es no sólo ocupar las veredas sino ocupar el ancho total de la calle, trabajar sobre las dos calzadas, llevarlo a un mismo nivel con la plaza”.



Los materiales a utilizar: “Estructuras de aluminio anexadas a unas telas pretensadas, es una arquitectura un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en la ciudad, pero creemos que le vamos a dar otra impronta a lo que es el centro, está bueno también el tema de la modernidad, ver cómo modernizamos también un poco esta arquitectura urbana, es un desafío”.



El espacio será utilizado para ferias y actividades: “La idea surge también de poder tener una feria permanente o una feria durante los eventos que realizamos los fines de semana, venimos teniendo este tipo de ferias o con el paseo de los feriantes, con las diferentes actividades que realizamos durante el invierno sobre todo, que tenemos días que a veces la nieve acompaña o el clima no acompaña y necesitamos tener una serie de actividades en el centro para poder ayudar a los comerciantes, para tener una alternativa más para los vecinos, para los turistas”.



La financiación está incluida en el presupuesto 2026: “Tenemos incluido en el presupuesto del año que viene una parte de la obra, es una obra ambiciosa, una buena inversión por parte del municipio, también con fondos municipales. También hay que ver en qué época del año se puede empezar con este tipo de obra”.



Hay avances en la Plaza del Cielo que llegarán antes de fin de año: “El piso de goma (para los juegos) tendría que estar llegando entre mediados de diciembre y principios de enero, hay que colocar los pisos de goma, colocar los juegos, hay que resolver el tema de la instalación eléctrica que es totalmente nueva y renovada para la cantidad de luminarias y artefactos y soportes que queremos colocar y que sean de soporte para poder generar eventos a futuro tanto en el anfiteatro como en diferentes sectores de la plaza”.



El ambicioso proyecto tiene distintos aspectos que implican mucho trabajo e inversión para el disfrute de los vecinos y turistas.



