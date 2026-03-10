Impulsan un proyecto para reducir impuestos y fomentar la construcción en Esquel

El concejal de Juntos por el Cambio en Esquel, Rafael Crea del Blanco, confirmó que este viernes se realizará la primera sesión ordinaria del año en el Concejo Deliberante y adelantó que uno de los proyectos centrales será una iniciativa vinculada a beneficios impositivos para impulsar la construcción en la ciudad.

“Ya arrancamos este viernes con la primera sesión ordinaria del año, así que bueno, tenemos quizás muchos temas, asuntos particulares que son importantes, yo siempre digo que son importantes porque solucionan muchas cuestiones particulares a diferentes vecinos”, expresó el edil.

En ese marco, indicó que uno de los temas destacados que llegará al recinto es un proyecto enviado por el Ejecutivo municipal a fines del año pasado. “Dentro del marco de la comisión de legales, ya firmamos despacho favorable para uno de los proyectos importantes que ha ingresado a fin del año pasado desde el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con un Esquel con menos impuestos y más inversión, que tiene que ver básicamente con reducción de impuestos, con bonificaciones para todo lo relacionado con la construcción en Esquel”, señaló.

El concejal explicó que la iniciativa podría ser tratada en la sesión de este viernes si se completan los pasos previos en comisión. “Hoy seguramente ya dentro del marco de legales saquemos despacho favorable, por lo menos con la firma de los concejales del bloque oficialista. También hemos recibido observaciones y aportes de los concejales de los bloques de la oposición, esperemos que el día viernes la sesión cuente con el apoyo de todos los concejales”, sostuvo.

Respecto al desarrollo de la sesión, Crea del Blanco anticipó que uno de los momentos más activos será el de las exposiciones de los ediles en su hora de preferencia. “Sabemos que es el momento donde cada concejal tiene su espacio para expresarse, para manifestar lo que él representa, lo que él piensa, así que seguramente va a haber muchas exposiciones de los concejales referidas a lo que fue el discurso del intendente en la apertura de sesiones ordinarias”, concluyó.

R.G.