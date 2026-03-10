Avances en la obra de gas del Barrio Los Cóndores para llegar al invierno

La Municipalidad de Esquel, a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, coordina actualmente los trabajos de infraestructura en el denominado Pasaje Cóndor, un punto estratégico para la instalación de la planta reguladora de media presión. Juan Carlos Fonseca explicó que las tareas se encuentran en la etapa de obra civil y mampostería, requisitos exigidos por la normativa vigente de Camuzzi para proteger las instalaciones. "Esta es una obra, digamos, la parte de obra civil que corresponde para instalarla y poder implantar la planta reguladora, que, bueno, ya la tenemos, está fabricada y la tenemos que trasladar una vez que tengamos el cerramiento de la mampostería", detalló el funcionario.

Este proyecto, que registra antecedentes desde el año 2012, debió superar diversos obstáculos logísticos y legales antes de su reactivación definitiva. Originalmente, la planta iba a emplazarse en terrenos cedidos por una estancia, pero dificultades en el traspaso dominial obligaron a buscar una nueva ubicación, consolidada finalmente mediante un convenio con la familia Robert. Asimismo, el crecimiento poblacional de la zona derivó en una actualización del equipamiento técnico. "Como todos saben, la obra está destinada para abastecerle gas a 60 familias sobre la ruta 259 y sectores aledaños. Igual esta obra va a permitir a futuro un desarrollo para otros sectores que se están instalando próximos a esta instalación", señaló Fonseca respecto al alcance de la red.

En cuanto a la seguridad de la red ya instalada hace años por la empresa Pasquini, el secretario destacó que los ensayos de hermeticidad solicitados recientemente por la prestataria del servicio arrojaron resultados satisfactorios. Este aval técnico permite avanzar con un plazo de ejecución de 120 días para la finalización total de los trabajos. El objetivo central de la gestión es optimizar los tiempos de la empresa contratista para que los habitantes del sector, incluyendo los márgenes de la ruta 259 y el área conocida como El Pinar, cuenten con la conexión domiciliaria lo antes posible. "Estamos haciendo todos los esfuerzos como para que la empresa pueda llegar en tiempo y forma y que los vecinos puedan estar antes del invierno con el servicio", concluyó.

E.B.W.