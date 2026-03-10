El Hospital de El Bolsón avanza con la Historia Clínica Digital: ¿Qué cambia?

El Hospital de El Bolsón avanza en un proceso de modernización del sistema de atención sanitaria con la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI), una plataforma digital que permitirá centralizar la información médica de los pacientes y compartirla entre distintos centros de salud.

El proyecto se viene desarrollando desde hace varios meses dentro del Hospital y ahora comienza a extenderse hacia los centros de atención primaria de la zona. “Se viene trabajando hacia adentro del hospital hace cuatro meses, desde diciembre. Casi todos los servicios de este edificio ya están utilizando la Historia de Salud Integrada”, explicó Dina Lavesini, directora del Hospital de Área El Bolsón..

La historia clínica digital llega a los centros de salud

La nueva etapa del proyecto busca incorporar el sistema digital en los centros de salud de distintos barrios y parajes de la zona.

Según detallaron desde el Hospital, uno de los primeros desafíos que surgieron fue la infraestructura tecnológica disponible. “Nos encontramos con la primera barrera, que es tecnológica. Los equipos que teníamos no todos podían sostener la potencia que necesita este programa, sobre todo para trabajar con imágenes o resultados de laboratorio”, señaló Lavesini.

Para resolver esta situación, el Ministerio de Salud envió 29 computadoras que serán instaladas en los distintos centros sanitarios. “Por ahora el proyecto es instalar todas las computadoras y empezar a trabajar de manera digital en los centros de salud”, agregaron.

Información médica compartida entre centros

Una de las principales ventajas del nuevo sistema es que permitirá que los profesionales de la salud accedan a la misma información clínica desde distintos lugares.

De esta manera, si un paciente se atiende en un centro de salud y luego consulta en el Hospital, los profesionales podrán revisar directamente su evolución médica. “Si una persona fue atendida en La Loma, en Luján, en Villegas o en El Manso y luego consulta en el Hospital, nosotros vamos a poder ver exactamente lo que anotó el profesional que lo atendió allí”, explicó Dina Lavesini.

Esto permitirá reducir el uso del papel y agilizar las interconsultas entre profesionales. “No hay más papel ni derivaciones burocráticas. Vamos a poder ver directamente lo que escribió el compañero en otro centro de salud”, señalaron.

Un sistema que también conecta con otras provincias

El sistema de Historia de Salud Integrada no solo funciona a nivel local. Actualmente nueve provincias del país participan en este esquema digital.

Esto significa que, si un paciente fue atendido en otra provincia que utilice el mismo sistema, los profesionales también podrán acceder a esa información. “Si una persona fue atendida en otra provincia que tiene este sistema, también podemos ver la evolución que le hicieron allí. Para nosotros esto representa un salto enorme en calidad de atención”, indicaron.

Teleconsultas: un paso que podría llegar

La digitalización del sistema de salud también abre la puerta a nuevas modalidades de atención, como las teleconsultas médicas. “No estamos lejos de eso. Existe una ley nacional de teleconsultas y ya tenemos algunas experiencias con especialidades de Bariloche”, explicó la directora del Hospital de Área El Bolsón.

Actualmente el Hospital no cuenta con teleconsultas propias, pero el sistema digital que se está implementando incluye módulos que podrían habilitar esta modalidad en el futuro. “Esta historia clínica tiene un módulo de teleconsultas. Primero vamos a trabajar con la base del sistema y después se irán habilitando otras herramientas”, señalaron.

Proceso de adaptación digital

Desde el Hospital remarcaron que la implementación de esta nueva etapa tecnológica también implica capacitación y adaptación para el personal. “Estamos en un proceso de readecuación digital. Hay diferentes niveles de manejo informático entre los trabajadores, así que estamos capacitándonos y viendo qué apoyo necesita cada equipo”, explicó Lavesini.

En paralelo, varios trabajadores del sistema sanitario participan en un programa provincial de formación denominado “líder digital”, orientado a fortalecer las herramientas tecnológicas en el ámbito de la salud.

Fin gradual de la historia clínica en papel

En esta primera etapa, la historia clínica digital comenzará a convivir con los registros en papel. “No se cargan todas las historias clínicas anteriores. Se empieza con una nueva historia digital y se articula con la historia en papel hasta que, de a poco, el papel vaya desapareciendo”, aclaró Pedro Water, jefe la Dirección del Área Programática (DAPA).

O.P.