El EFC 6 presenta más de 15 combates y el duelo Cantero vs. Aldao por el cinturón

El evento de combate en jaula EFC (Esquel Fight Championship) regresa a Esquel en su sexta edición con una propuesta ambiciosa que incluye más de 15 combates de Kickboxing y Artes Marciales Mixtas (MMA). El evento se realizará este 15 de noviembre en la Sociedad Española, conocida por la organización como "el octágono de Esquel".

Roy Wilhuber, encargado del gimnasio CIAM y organizador, destacó el crecimiento del evento y el nivel de los peleadores. “Cada vez tiene más llegada la gente, es más, la gente nos permite hacerlo cada vez con más nivel, con más calidad, gracias a la gente que concurre”, señaló, añadiendo que "año tras año fuimos mejorando el evento". El evento anterior, realizado en abril de este año, salió "espectacular", y para esta ocasión se suman más equipos y peleas.

Títulos, Pelea de Fondo y Duelos de Argentina vs. Chile

La velada estelar contará con la disputa de tres títulos, siendo el más importante el profesional de la pelea de fondo entre Manuel Cantero y Maximiliano Aldao. Wilhuber resaltó que ambos competidores "tienen mucha trayectoria, muchas peleas arriba de la jaula, muchos minutos peleados". Además, se disputarán títulos en las categorías semiprofesional y amateur de MMA.

El evento contará con un componente internacional, ya que se están sumando peleas internacionales, incluyendo un duelo de Chile vs Argentina. Vienen dos chilenos de Valdivia a competir con gente de la zona. La velada también incluirá peleas de chicas en kickboxing y MMA.

La jornada estará dividida en dos veladas: una amateur y una semiprofesional, cerrando con las peleas profesionales. Los formatos de pelea varían según la categoría: el kickboxing amateur consta de 2 rounds de 2 minutos por 1 de descanso, mientras que el semiprofesional es de 3 rounds de 2 minutos por 1 de descanso. En MMA, el amateur pelea 2 rounds de 3 minutos por 1 de descanso, y el semiprofesional, 3 rounds de 3 minutos por 1 de descanso. La pelea de fondo por el título será la de mayor duración, con cinco rounds de cinco minutos por uno de descanso, sumando 25 minutos en total de combate.

El organizador agradeció la ayuda de la comunidad, de alumnos y familia. También destacó la colaboración de la Municipalidad, que aportará la ambulancia para dar "un mejor servicio también al competidor". Además, subrayó el aporte del evento al turismo deportivo de Esquel, ya que "viene mucha gente de muchas localidades y es una fecha que por ahí no hay tanto hospedaje y vienen muchos peleadores a hospedarse en la zona".

Entradas y Horarios

El EFC 6 inicia a las 20:00 hs este 15 de noviembre. Las entradas tienen precios diferenciados por ubicación y momento de compra. Los pases VIP (filas 1 y 2, numeradas) cuestan $25.000 anticipadas y $30.000 en puerta. Las entradas GENERALES (fila 4, sin numerar) tienen un valor de $15.000 anticipadas y $20.000 en puerta. Las entradas anticipadas están disponibles en La casa del campo (Av. Alvear 590) y La casa del campo 2 (Av. Holdich 281).

Finalmente, Roy Wilhuber extendió la invitación a acercarse al gimnasio CIAM, ubicado en Diagonal Rossi 162. Destacó que el gimnasio no solo forma competidores, sino que es un espacio para la salud y la superación personal, ayudando a chicos a salir de vicios, depresión y alcoholismo. Afirmó que adaptan los ejercicios para quienes tienen lesiones o no han entrenado por mucho tiempo. Muchos de sus alumnos han llegado a ser profesores en el mismo recinto o en otros gimnasios.