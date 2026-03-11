UCR de Trelew: suspenden a Pagliaroni

La interna radical en Chubut sumó un nuevo capítulo. El presidente del Comité de la UCR en Trelew, Victoriano Eraso Parodi, confirmó que la afiliación de Manuel Pagliaroni al radicalismo se encuentra suspendida tras su designación al frente de la delegación local de ANSES.

Según explicó el dirigente radical, la medida surge de la aplicación de la carta orgánica del partido, que establece que un afiliado no puede ocupar cargos en un gobierno de otro espacio político sin autorización previa del radicalismo, salvo que se trate de una coalición formalmente aprobada por la Convención partidaria.

Eraso Parodi también cuestionó la actitud política del exdiputado provincial. Durante una entrevista con Radio 3, sostuvo que “me parece grave usar un partido y jugar con la opinión de la gente para buscar beneficios personales”.

El funcionario además rechazó las críticas sobre una supuesta falta de debate dentro de la UCR y aseguró que la discusión partidaria existe. “Decía que el radicalismo no tenía debate interno, pero eso es falso. Yo presido el Comité de Trelew y nunca lo vi participar en los últimos años”, afirmó.

Finalmente, dejó una definición política que volvió a agitar la discusión dentro del radicalismo chubutense: “La gente cuando pone una boleta en la urna está votando un espacio político. Llegar con un partido y después cambiar de camino es traicionar al electorado”.