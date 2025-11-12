12°
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
Se cumple un mes de la desaparición de Tiziano Mamami, el pequeño jugador de Manchester de Trelew

Fue atropellado a pocas cuadras del Gimnasio Municipal de Paso de Indios. La familia no tiene consuelo. En cada encuentro de deporte infantil deberían hablar sobre los cuidados de los nenes
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - A muchos la vida le sigue como si nada. Tal vez ya nadie se acuerde del pequeño Tiziano cuyo nombre había salido en los medios de prensa.

 

Fue un furor por aquellos días, pero ya nadie habla de él. Pocos se acuerdan de él.

 

Tiziano tenía apenas 11 años cuando fue con su equipo de Manchester de Trelew a participar de un torneo de fútbol infantil en la localidad de Paso de Indios.

 

Y hace justo un mes, se truncó la vida de este nene. Y hace justo un mes, les cambió la vida, para siempre, a sus padres; quienes no tienen respuesta de lo que pasó y por qué pasó.

 

La justicia, obviamente, maneja sus tiempos, que no son los mismos tiempos que nosotros necesitamos.

 

Pero en todo caso, el motivo es de este escrito es recordar al nene que yo tuve la suerte ver, que yo tuve la suerte de relatar su último partido.

 

Se vienen lindos torneos de fútbol infantil y hay que aprovechar esos encuentros sociales y deportivos para concientizar a los padres, para hablar con los profes y, sobre todo, hablar con los chicos más grandes para que dejen de mirar los celulares y observen a los más pequeños, sin importa de qué equipo son. Obvio que la responsabilidad mayor no debe recaer en los jugadores más grandes, pero pueden ayudar a que no ocurra ninguna otra desgracia.

 

Sería lindo que en cada torneo se ponga en juego el trofeo “Pequeño jugador Tiziano Mamani” y que el mismo se lo lleve, no solo el mejor jugador de la cancha o del torneo. Que se lo lleve el pequeño jugador más correcto, el que trató mejor a sus rivales, el que tenga respeto por los árbitros y por el púbico presente.

 

Ese nene (o nena) debería llevarse ese premio. Que debería ser el más importante de todos.

 

Y otra cosa, aprovechar un momento de la ceremonia de apertura de cada uno de los torneos para hablar sobre Tiziano, que todos sepan que es lo que le paso a él y concientizar sobre los cuidados de nuestros pequeños jugadores, que puede ser nuestros hijos.

 

Sería lindo que la imagen de Tiziano pueda estar en cada uno de los torneos y, de paso, me gustaría, poder relatar algún partido de Manchester de Trelew, aunque sé que no será fácil porque seguramente habrá lágrimas que caerán.

 

