Confirmaron la fecha para la segunda edición de la FutaCup

Ya todos de este lado de la Cordillera preguntaban la fecha. Estaban ansiosos. Es que no es tan fácil cruzar la frontera con un grupo de niños. Es toda una logística mover una delegación deportiva y más en tiempo de crisis, donde a la falta de plata se la tiene que resolver con gestión, con mucho de gestión.

La segunda edición del torneo de Fútbol Infantil FutaCup se llevará a cabo desde el martes 17 (día de las acreditaciones y ceremonia de apertura) hasta el viernes 20 de febrero, cuyos partidos se llevarán a cabo dentro del coqueto Estadio Municipal de Futaleufú, complejo deportivo pegado a la Laguna Espejo.

Hasta el momento no se confirmaron las categorías que participarán de este torneo, aunque hay que recordar que en la primera edición tomaron parte equipos anotados en las categorías 2011/12 y 2013/14.

Esta segunda edición estará organizada por la Unidad de Deportes de Futaleufú, aunque hay que destacar que, en estos momentos y al menos por unos días, sus empleados están abocados a la organización de la Ruta de los Valles, competencia ciclística que se correrá el 1 de febrero.

Recordemos que en la primera edición se había puesto tres Copas en juego: la Copa de Oro Rio Futaleufú, la Copa de Plata Rio Espolón y la Copa de Bronce Rio Azul.

En esa oportunidad tomaron parte equipos de Esquel Fútbol Club, Deportivo Malvinas, Fontana de Trevelin, San Patricio y el Deportivo Cañadón entre otros.

Para este año, hay mucho interés en participar por parte del Deportivo Del Campo y la CAI de Comodoro Rivadavia, entre otros clubes.