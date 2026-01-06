22°
Martes 06 de Enero de 2026
Está en duda la realización de los torneos de fútbol 7 en Fontana de Trevelin

Por problemas de riego del Estadio “El Jardín”. En las próximas horas habrá una determinación al respecto.
Por Redacción Red43

Los dirigentes de Fontana de Trevelin esperarán algunas horas para tomar una determinación dolorosa pero necesaria. Es que por escases de agua que impide el riego normal del campo de juego, tomarían la determinación de suspender los torneos de fútbol 7 que estaban programados para los fines de semana del 17/18 de enero (varones) y 24/25 de enero (mujeres).

 

Un dirigente de la institución señaló a este medio que “por ahora hay varios equipos interesados en participar del torneo, pero el miércoles (por mañana) les confirmo si lo podemos hacer o no, porque venimos con muchos problemas con el riego”.

 

Destacó además que “ha bajado mucho la napa de agua y estamos con poca captación con la bomba”, a lo que aseguró que “si no podemos regar esta semana, no vamos a hacer el torneo”.

 

Recordemos que el torneo está pautado con la idea de juntar fondos que permitan con la continuidad de la obra de los nuevos vestuarios ubicados detrás de uno de los arcos del estadio “El Jardín”.

 

De confirmarse la realización del torneo, señalemos que el costo de inscripción tanto para los varones como la para las mujeres es de 100 mil pesos, cuya idea es repartir un total en premios, en dinero en efectivo, de un millón de pesos, divididos en las dos categorías.

 

