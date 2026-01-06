22°
La conmovedora historia de César, el hombre que cambió trabajo por una torta para el cumple de su hijo

Rápidamente, el hecho se volvió viral. Está desocupado y hace changas. “El cumple me agarró sin nada y por eso escribí el mensaje”. Finalmente, el chico pudo tener un festejo como quería su padre.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Días atrás se conoció la historia de César, un hombre que lanzó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente se viralizó. Sucede que se quedó sin trabajo, fue el cumpleaños de su hijo, y ofreció su mano de obra a cambio de una torta de cumpleaños. El hecho sucedió en Viedma.

 

 “El cumpleaños fue el 31, me agarró sin nada, y por eso escribí ese mensaje para ver si conseguía algo. Por suerte me la donaron y mi hijo tuvo su torta de cumpleaños”, le contó a NoticiasNet.

 

César perdió su trabajo, hace changas, pero no cuenta con muchas herramientas. Por este motivo no tiene tarifas fijas y cambia su mano de obra por alimentos. “Me interesaría cambiar mis trabajos por mercadería”, explicó.

 

Con su familia vive en el barrio Las Flores de la ciudad de Viedma, y desde allí se mueve en bicicleta, por lo que no se puede trasladar con muchos elementos. “Yo realizó limpieza de patios, hago zanjas, pego membrana líquida, entro ladrillos, saco escombros, pegó azulejos, trabajos de pintura, etc.”, contó.

 

Y remarcó: “Yo le cuento mí realidad: mí única movilidad y mí herramienta de trabajo es mi bici”. Una historia conmovedora de un hombre que no quiere caridad, solo trabajo para cumplirle el sueño a su hijo.

 

 

 

