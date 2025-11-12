12°
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
El Maitén
12 de Noviembre de 2025
comarca-andina
Por Redacción Red43

Secuestraron carne faenada durante un control policial en El Maitén

El operativo se realizó este martes por la noche sobre la Ruta 1S (ex 40), en el acceso norte a la localidad. La carne era transportada en el baúl de un vehículo particular y quedó a disposición del Juzgado de Faltas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Un procedimiento realizado por la División de Seguridad Rural de El Maitén terminó con el secuestro de carne faenada que era trasladada de manera irregular en un automóvil particular.
El hecho ocurrió este martes 11 de noviembre alrededor de las 20:15 horas, durante un control de rutina sobre la Ruta 1S (ex 40), en el acceso norte a El Maitén.

 

Control y hallazgo

 

Según informaron fuentes policiales, un vehículo Volkswagen Gol fue detenido para una inspección preventiva.
Durante la revisión, los efectivos encontraron en el baúl cinco bolsas de consorcio negras que contenían carne faenada de diferentes cortes.

 

 

Entre los elementos incautados había dos cuartos, dos paletas, dos costillares, un chupetero con cogote y vísceras.
Al no poder acreditar la procedencia ni las condiciones sanitarias del producto, se labraron las actuaciones correspondientes por presunta infracción a la Ordenanza Municipal N° 71/19.

 

Intervención judicial

 

La carne fue secuestrada y puesta a disposición del Juez de Faltas de El Maitén, mientras que el conductor del vehículo fue notificado de la causa en trámite.

 

 

 

O.P.

 

