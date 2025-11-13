San Patricio organiza, en su nuevo predio, un Torneo Relámpago de Fútbol 7 Masculino

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Es increíble lo que ha progresado está institución deportiva, cuando hace algunos años era solo el sueño de pocos.

Siempre hay que trabajar, siempre hay que hacer algo por los pibes y este es el lema de la gente de San Patricio quienes mantienen los objetivos claros y los pies sobre la tierra en esto de caminar en tiempos de crisis.

“La verdad es que venimos con un semestre lleno de trabajo, siempre con los chicos, tratando de participar tanto en la Liga Esquelense de Futbol Infantil como en el Futsal AFA”, destacó Maxi “Tito” Ruiz, el ideólogo de San Patricio a este medio.

En relación al Futsal AFA, la categoría 2010 logró el campeonato y el pase al Torneo Regional donde deberán enfrentarse con equipos de Bariloche. “Se nos dio el resultado que veníamos buscando hace tres años con la categoría 2010”.

Claro que la infraestructura deportiva es por demás importante. Consiguieron el terreno de más de una hectárea. Pudieron armar dos canchas, con arcos y redes incluidas. Los peques entrenan en ese lugar. Pero falta mucho todavía y los objetivos tienen que ser por demás claros.

“Vamos a armar un torneo de fútbol 7 para varones libres. Nuestra idea es juntar el dinero necesario para solventar los gastos que tiene que ver con la perforación en el predio y la compra de una bomba, para que podamos tener agua y poder regar las dos canchas que tenemos.”

La perforación con bomba incluida, sin el tema de mangueras cuesta alrededor de un millón quinientos mil pesos.

El torneo relámpago se jugará de manera íntegra el sábado 13 de diciembre, en dos canchas simultáneas. El cupo máximo de equipos será de diez.“Ya tenemos seis equipos confirmados y hay otros equipos que mostraron interés, equipo de de Trevelin, de Lago Rosario, de Sierra Colorada, también de Esquel."

El costo de inscripción es de 80 mil pesos y se puede anotar un máximo de 15 jugadores.

“La idea es pasar todo un día completo con la familia. Va a haber buffet, vamos a estar vendiendo la nueva indumentaria del Sanpa. Nosotros lo que queremos es que la familia, que esté utilizando nuestro espacio, tenga la posibilidad de pasarla bien, comer algo y disfrutar.”