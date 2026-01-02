Estudian prohibir el riego en Esquel

Bruno Monge, Supervisor Mayor de Área Operativa Sanitaria de la Cooperativa 16 de Octubre, detalló en Red43 el impacto de la falta de agua potable en la región.

La sequia del invierno y la falta de nieve en los cerros fue el primer aviso de lo que iba a ocurrir: "No tenemos hoy una fuente de reserva de agua como todos los años, que es la nieve en el Cerro La Hoya, generalmente para esta época del año uno mira el cerro y todavía ve nieve, este año no".

No solo el arroyo Esquel, sino también las napas subterráneas y las cuencas que alimentan, se secaron: "Esta baja repercute también en las napas subterráneas y pozos, por lo que la alerta busca tomar conciencia de ello".

Ante las situaciones alarmantes, se busca endurecer las medidas: “Tratar de mermar el riego lo más posible, más allá de que hay un horario de riego, también se está estudiando la posibilidad de directamente prohibirlo. Recién estamos prácticamente primero de enero y ya estamos teniendo problemas de que generalmente nos tocan en febrero, fines de febrero, comienzos de marzo. Entonces es preocupante".

"El riego, el llenado de piletas, es agua que les va a faltar a otros vecinos"

El Supervisor Mayor de Área Operativa Sanitaria de la Cooperativa 16 de Octubre alertó que las otras posibles soluciones siguen siendo muy lejanas: "el proyecto La Buitrera es una obra larga, no va a estar para dentro de un año, tenemos la esperanza de que se haga lo más pronto posible, pero sabemos que tiene un tiempo de obra, y traer agua como he escuchado desde la represa, desde el lago, no es que es imposible, pero estamos hablando de unos costos exorbitantes".

