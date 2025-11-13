"La Muni cerca Tuyo" se hizo presente en el barrio Matadero

La Municipalidad de Esquel llevó adelante la quinta edición del programa "La Muni cerca Tuyo", una iniciativa que acerca los servicios municipales a los distintos barrios de la ciudad con el objetivo de acercar y brindar comodidad a los vecinos.

Esta propuesta, impulsada por el intendente Matías Taccetta, tiene como eje principal el uso de sedes vecinales para instalar, prácticamente, todas las áreas del municipio.

En esta nueva edición, la sede vecinal del barrio Matadero fue el punto de encuentro donde vecinos pudieron realizar trámites, consultas y acceder a servicios, sin necesidad de trasladarse hasta el edificio central. La atención se brindó desde las 9 hasta 16 horas, con la presencia del intendente Taccetta, funcionarios y empleados de todas las secretarías municipales.

El objetivo principal de esta intervención es acortar distancias y facilitar el acceso a la gestión municipal, sobre todo para quienes encuentran dificultades para acercarse al centro. Además de la atención administrativa, se desarrollan tareas de recolección de residuos, incluyendo chatarra de gran tamaño, mediante camiones diferenciados y puntos de acopio específicos; recolección de ramas; poda, repaso de calles, limpieza de calles y pluviales, entre otras.

La iniciativa contempla continuar de manera rotativa por todas las sedes vecinales de la ciudad. Desde el municipio se confirmó que el programa recorrerá todos los barrios.

Sobre la propuesta, el intendente Matías Taccetta destacó: “Con ‘La Muni cerca Tuyo’ buscamos estar presentes en cada barrio, trabajando junto a los vecinos y dando respuestas a sus necesidades. Estas acciones forman parte de nuestro compromiso por lograr una ciudad mejor, con más servicios y más oportunidades. Es fundamental que los funcionarios estemos cerca de cada vecino escuchando, resolviendo dudas y problemas para construir juntos la ciudad que queremos”.





