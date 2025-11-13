14°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 13 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 pais
13 de Noviembre de 2025
pais |
Por Redacción Red43

Acusaron a un chico de “tocar” a dos compañeritas y los padres le quemaron la casa

Tiene 10 años y aseguran que cometió un abuso con nenas de 7. Primero fueron hasta la comisaría y después, un grupo prendió fuego la vivienda del menor. Hay paro de docentes. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un hecho de violencia inusitada, un grupo de personas incendió la casa de la familia de un chico al que señalan porque supuestamente tocó a dos compañeras de su escuela en Mar del Plata.

 

Como consecuencia de esta situación, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires, seccional General Pueyrredón, cumple un paro de actividades.

 

El hecho se dio a conocer cuando la madre de una alumna de primer grado de la Escuela N°21 denunció que su hija y otra compañera (las dos tendrían 7 años) estaban en el horario de recreo y un chico se escapó del aula, se acercó a ellas, y, por la fuerza, cometió la acción, al tocarlas por encima de la ropa, según una versión. El chico tendría unos 10 años, aunque algunas fuentes hablan de que sería algo mayor.

 

Intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso las primeras medidas de investigación y la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces y Servicio Local para proteger los derechos de los niños.

 

Pero en la tarde del martes, un grupo de padres se manifestó frente a la comisaría decimosegunda, que está frente a la escuela, y cortaron el cruce de avenida Colón y calle 212

 

En una actitud de violencia inusitada, otros fueron hasta la casa del chico y la incendiaron. Los videos de drones muestran las escenas de la casa completamente en llamas, en una zona donde las viviendas se alternan con lotes vacíos y descampados.

 

Horas después del hecho, desde SUTEBA de Mar del Plata anunciaron no habrá clases por paro y que la medida será por 24 horas para pedir “no a la violencia en las escuelas”. También se programó una movilización para este  jueves, en la que también participarán los no docentes.

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Techo para la calle Sarmiento
3
 El restaurante Los Carreros de Esquel invita a compartir una noche de folklore con entrada libre
4
 Se cumple un mes de la desaparición de Tiziano Mamami, el pequeño jugador de Manchester de Trelew
5
 El Regimiento de Caballería de Exploración 3 realiza sus maniobras finales de comprobación
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 Llega a Esquel un taller de canto para adolescentes
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -
País
pais |
Por Red43 -
pais |
Por Red43 -