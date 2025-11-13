Manejaba borracho y chocó a un micro que cayó a un barranco de 200 metros: 37 muertos

Un hombre que manejaba alcoholizado por la carretera Panamericana Sur, una vía que conecta Perú con Chile y atraviesa zonas de alta montaña, provocó una tragedia en la región de Arequipa al chocar de manera frontal con un micro de dos pisos que, luego del impacto, cayó por un barranco de más de 200 metros. El accidente causó al menos 37 muertos y 24 heridos. El conductor de la camioneta que causó el siniestro, de 35 años, fue detenido tras confirmarse que tenía alcohol en sangre por encima del límite legal.

El micro, perteneciente a la empresa Llamosas, había salido de la localidad de Chala, en la provincia de Caravelí, con destino a Arequipa. Según los informes policiales, en el kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, la camioneta invadió el carril contrario en una curva pronunciada y provocó la colisión que terminó con el micro precipitándose al vacío hasta la orilla del río Ocoña.

El gerente regional de Salud de Arequipa, Walther Oporto, confirmó la cantidad de muertos y heridos que dejó el incidente y dijo, además, que varios lesionados permanecían en estado crítico.

Mientras los equipos de emergencia trabajaban para rescatar a los sobrevivientes y trasladarlos a distintos hospitales de la zona, el jefe de la región policial de Arequipa, general Olger Benavides, confirmaba que el conductor de la camioneta terminó detenido luego de ser atendido tras el impacto. “El resultado de los exámenes arrojó positivo a alcohol en la sangre”, confirmó el funcionario.

La camioneta quedó destruida al costado de la ruta y los investigadores trataban de determinar si había más ocupantes en su interior, además de su conductor.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Jack Páez, explicó que el micro cayó hasta la orilla de un río, lo que dificultó la evacuación. “Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños entre los heridos”, declaró al canal TV Perú.

Imágenes difundidas por la fiscalía mostraron una fila de cuerpos sobre la ribera, donde un sacerdote oró antes del levantamiento de los restos.

Por su parte, los bomberos trabajaron con maquinaria y cuerdas para recuperar a las víctimas, mientras la policía acordonaba la zona y registraba los restos del vehículo.