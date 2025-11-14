El deporte de Esquel se une para la gran corrida solidaria a beneficio del hospital

El Hospital de Esquel, a través de su Cooperadora, anunció la realización de un gran evento deportivo y solidario denominado "Juntos por la Salud", que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre. La iniciativa, que cuenta con el apoyo incondicional de la Dirección de Deportes, busca recaudar fondos para una necesidad urgente del nosocomio.

El Alto Objetivo: Una Camilla para el Quirófano

Verónica Lloyd, de la Cooperadora, destacó que el evento se alinea con el logo de la organización, que es "Junto por la Salud", y explicó la motivación detrás del alto costo. El objetivo principal es poder comprar una camilla para el quirófano del hospital, cuyo valor "está por arriba de los 35 millones de pesos, hoy, porque los valores son en dólares".

Lloyd hizo un llamado a la comunidad, a los sponsors y al público en general para alcanzar el monto necesario, señalando que "hoy el quirófano necesita una nueva camilla y por eso hemos puesto este gran objetivo y de tanto valor". No obstante, expresó su confianza en la colaboración de los vecinos: "Como siempre confiamos porque la comunidad Esquel se caracteriza en esto, en ayudarnos siempre para el logro de los objetivos para el hospital, para nuestro querido hospital".

Circuitos Inclusivos y el Crecimiento de la Marcha Nórdica

Hernán Maciel detalló las categorías que componen la corrida solidaria, diseñadas para no dejar a "nadie afuera". Se dispondrá de una carrera solidaria, con una categoría de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros.

El circuito de 5 kilómetros será "bien accesible" y estará "destinado más a gente que camina o gente que corre, también trota, pero son los que están dando sus primeros pasos". Por ello, invitan a "toda la familia entera, va a ser un circuito que pueden participar de los más chicos hasta los más grandes".

Por su parte, el circuito de 10 kilómetros será "un poco más competitivo" y tendrá un formato cross en la Zeta, aunque también será accesible.

Como novedad, el evento incluirá una categoría de marcha nórdica, disciplina que ha tenido un gran crecimiento en el último año, y cuyo circuito estará a cargo del "Profe Diego Campana" alrededor de la Laguna de la Zeta.

Una Fiesta al Atardecer con Premios y Shows

El evento comenzará a partir de las 18 horas en el predio, en la zona del parador de la laguna. La idea central es que las carreras se realicen al atardecer, ya que "en diciembre se pone muy lindo la Z al atardecer, así que buscamos otra variante también en esto". Se espera que sea un "lindo escenario deportivo y natural" a las siete de la tarde.

Las inscripciones se realizan a través de una página web en la cual es "fácil ingresar". Los valores son:

Carrera 10 kilómetros (competitiva): $30.000 (incluye remera) o $20.000 (sin remera).

Caminata 5 kilómetros (no competitiva): $15.000 la inscripción.

Caminata (no competitiva): Se dispondrá de una urna donde la gente "solidariamente va a aportar".

El evento contará con premios, sorteos y una variada propuesta artística. Se ha confirmado la presencia de la banda Los Anónimos y el DJ Rodrigo Fogliatti, y se sumarán otras disciplinas deportivas como Newcom y Fútbol Andando, con la posibilidad de incluir Zumba.

Apoyo Masivo de Atletas y la Comunidad Deportiva

Una de las organizadoras del evento agradeció la rápida respuesta del ámbito deportivo de la ciudad. El evento contará con la participación y difusión de destacados deportistas como Coco Muños, Joaquín Arbe, Sergio Trecaman y Vero Ramírez, quienes se pusieron a disposición "desde el primer momento" y ayudarán a diagramar los distintos circuitos.

Además, la empresa de cronometraje de Toti Sosa se puso a disposición de la Cooperadora para trabajar "totalmente ad honore". El evento cuenta también con el apoyo de Chubut Deporte a nivel provincial, a través de Milton Reyes.

Esta gran convocatoria de la comunidad deportiva busca "suplantar lo que antes era el desfile de moda del hospital, de la cooperadora del hospital, haciendo a través de un evento deportivo que sabemos que tiene bastante convocatoria a lo largo de todo el año". En resumen, se espera que el 14 de diciembre sea una "verdadera fiesta de fin de año" con un objetivo solidario claro.



T.B