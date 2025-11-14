Vecinos de Esquel aprendieron sobre conservación de bienes culturales en el Melipal

El Archivo, el Museo y la Biblioteca municipal conforman ARMUBI, este programa dispuesto por la subsecretaría de cultura municipal para la comunidad. El mismo tiene el objetivo de brindar charlas a lo largo del año sobre la conservación del patrimonio.



En este caso, el tercer encuentro del año, trató sobre la conservación, manipulación y cuidado de los bienes culturales. María Jesús Ochoa, integrante de la biblioteca destacó la posibilidad de trabajar de manera articulada, y llegar a los vecinos de esta manera cerca.



Para la reunión asistieron representantes de escuelas, institutos, asociaciones culturales como el Museo Lituano, Asociación Española, La Casa de Galicia y representantes de facultades de la UNPSJB.



“Cada sector presenta la modalidad de cuidado, y es una propuesta abierta donde se brindan tips y consejos sobre los cuidados que se pueden hacer en el cotidiano, con libros, objetos y documentos” expresó Ochoa.



Además, agregó el ciclo comenzó en el Centro Melipal en el patio de producción a comienzos de año cuando se exhibieron lo que se resguarda en cada una de las instituciones.



Luego se hizo el segundo encuentro en el marco de la Expo Invierno 2025 en el gimnasio municipal.



La idea para el año próximo es continuar en un ciclo de charlas, visitar escuelas y de alguna manera también rememorar las historias de la ciudad en el marco de su 120 aniversario. “Estamos delineando ideas, podría ser una muestra también. Lo estamos analizando” concluyó Ochoa.



