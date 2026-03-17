INTA Trevelin invita a una caminata ambiental para conocer la flora del Río Percy

Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la comunidad y su entorno natural, la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Trevelin lanzó una convocatoria abierta para explorar la biodiversidad del Río Percy. Bajo la premisa de que "solo se protege lo que se conoce", la jornada busca transformar una caminata al aire libre en una experiencia de aprendizaje colectivo.

Recorrido y contenidos

La actividad consistirá en una caminata que partirá desde la sede del INTA, recorriendo la ribera y la costanera hasta alcanzar el emblemático Puente Viejo. Durante el trayecto, especialistas y vecinos conversarán sobre tres ejes fundamentales:

Ecosistemas ribereños: Se explicará por qué estas zonas de transición entre el agua y la tierra son vitales para regular el clima local, filtrar el agua y ofrecer refugio a la fauna.

Identificación de flora: Los participantes podrán observar de cerca y aprender a reconocer las especies vegetales que habitan a la vera del río, diferenciando las nativas de las exóticas.

Saberes compartidos: Se abrirá un espacio para que los asistentes intercambien conocimientos sobre los usos tradicionales, medicinales o artesanales que históricamente se le han dado a la flora de la región.

Información para los participantes

La jornada está pensada para ser accesible a todo público, fomentando la participación de familias, estudiantes y aficionados a la naturaleza.

Fecha: Sábado 21 de marzo.

Horario: De 09:30 a 13:00 hs.

Punto de encuentro: AER INTA Trevelin (Calle Río Corintos 476).

Costo: Actividad libre y gratuita.

Inscripción: No es necesario anotarse previamente; solo se requiere puntualidad y ropa cómoda para caminar.

Esta iniciativa se suma a las acciones de extensión que buscan promover la conciencia ambiental y la valoración del patrimonio natural en la zona cordillerana, destacando al Río Percy no solo como un recurso hídrico, sino como un corredor biológico esencial para la vida en el valle.













M.G