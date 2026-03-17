Paso del Sapo debería ser nominada Capital Provincial del Badminton

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Que nadie te diga que no se puede. Que nadie te diga que no lo intentes. No importa las condiciones en las cuales se trabaja, pero si los objetivos son firmes y el deseo es por demás grande, todo es posible.

Y en Paso del Sapo, en esta comuna de Paso del Sapo, los milagros existen.

Claro que uno no se queda esperando que los planetas estén alineados. Hay que salir a pelearla todos los días y más si es por el piberío del lugar.

A fines del mes de abril, en la provincia de Tierra del Fuego se llevará a cabo la competencia de Badminton de los Juegos de la Integración Patagónica y Chubut, al igual que las provincias patagónicas, presentará un equipo masculino y otro femenino. El dato importante que todos los integrantes que se pondrán la camiseta de Chubut son de la misma localidad, son de Paso del Sapo.

Hay que hacer un poquito de memoria. El Badminton fue un deporte que antes de la pandemia lo tuvo a Esquel como espacio referencial en la cordillera chubutense, donde el Club Dumos a través de Rubén Fernández y Pablo Bonfanti (entre otros) le dieron vida a este “deporte de las plumas”.

Pero en Esquel la falta de espacio es “el talón de Aquiles” y si no hay un desarrollo de infraestructura es imposible pensar en un desarrollo deportivo.

Y con el tiempo, el bádminton desapareció en Esquel. Pero no de la provincia.

Denis Krieger merece doble ración de postre por cada proyecto que lleva adelante y el bádminton es uno de ellos en una pequeña localidad como Paso del Sapo, lejos de los grandes centros urbanos pero con la firme voluntad de progresar, a pesar de lo roto del camino y de lo complicado de la economía.

Y a ese lugar, el bádminton le da vida. Precisamente el gimnasio de la comuna fue sede para el selectivo provincial rumbo a los Juegos de la Integración Patagónica, selectivo organizado por Chubut Deportes y que tuvo como objetivo definir a los representantes de la provincia en dicha disciplina, para los Juegos de la Integración Patagónica, que se desarrollarán del 20 al 24 de abril en Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego.

La actividad contó con la participación de unos 25 deportistas, en ambas ramas, y tras el encuentro de dos días de duración (y 18 horas de entrenamientos en total), los técnicos a cargo de la organización (Ricardo Acuña y Denis Krieger), definieron que en la rama femenina conformarán el equipo las jugadoras locales Julieta Díaz (finalista el año pasado en los Juegos Nacionales Evita) y Sharon Martínez.

En tanto en la rama masculina hasta ahora solo está confirmado Asael Krieger (también de Paso del Sapo). Claro que el cuerpo técnico se tomará unos días para definir al segundo integrante del equipo masculino, aunque ya se sabe que será de esa pequeña comuna de Paso del Sapo.

Pero esta comuna no camina sola, desde Chubut Deportes, se aprovechó la oportunidad para hacer entrega de material deportivo (cinco raquetas y cuatro plumas), para el desarrollo de la disciplina en dicha localidad y que más chicos se sumen a la práctica deportiva.

Para tener una idea, debemos señalar que en Paso del Sapo hay aproximadamente unos 25 chicos y chicas que practican esta disciplina deportiva, cuyas edades van desde los 7 hasta los 18 años.

El profesor Denis Krieger está al mando de este taller que funciona los martes y jueves de 17 a 19 horas en el mismo gimnasio de la comuna con cinco canchas diseñadas para tal fin.

Hay que tener en cuenta que esta pequeña localidad tiene una población total de 600 personas (si contamos también quienes están en la parte rural) y de esa población hay unos 120 chicos y chicas que asisten a la Escuela UEM de Paso del Sapo.

Por ello, desde este humilde espacio (que nadie lee), le pedimos a la Legislatura de la provincia que redacte un proyecto de ley que nomine a la localidad de Paso del Sapo como Capital Provincial de Badminton. Que así sea.